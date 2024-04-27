Джавид Рамазанов. Фото из блога Ульвии Али в X https://twitter.com/ulviyyaali/status/1784155084315619735?t=EhPZ6ZCOyM96sshDMMc1dQ

27 апреля 2024, 20:21

Азербайджанский журналист Рамазанов отпущен из полиции

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Журналист Джавид Рамазанов, задержанный сегодня в Баку, отпущен из отделения полиции после четырехчасового допроса в качестве свидетеля по делу Toplum TV.

Как писал "Кавказский узел", сегодня около 13:00 мск сотрудничающий с Toplum TV журналист Джавид Рамазанов был задержан на улице людьми в штатском и доставлен в главное управление полиции Баку. Рамазанов был также в числе журналистов, задержанных 6 марта после обыска в офисе Toplum TV, он был отпущен из главного управления полиции Баку в тот же день.

Журналист Джавид Рамазанов сегодня вечером сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что уже отпущен из полиции Баку после длительного допроса. В течение четырех часов его допрашивали в статусе свидетеля по делу Toplum TV.

Toplum TV позиционирует себя как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

«Следователь задавал вопросы о моей деятельности в Toplum TV, спрашивал, чем я занимался там, какую работу выполнял. Моя журналистская работа была открытой, в этом смысле мне нечего скрывать», - рассказал Джавид Рамазанов.

Журналист воздержался от подробных комментариев относительно обстоятельств своего задержания. "Честно говоря, когда меня увозили в главное управление полиции Баку, я подумал, что меня арестовали. Ибо свидетеля обычно приглашают", - признался Рамазанов.

Вместе с тем он отметил, что в управлении полиции обращение с ним было корректным, какого-либо давления не оказывалось. О деталях допроса он не сообщил в связи с обязательствами о неразглашении.

В пресс-службе МВД Азербайджана корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию о том, что Рамазанов был приглашен в полицию в качестве свидетеля. 

«Джавид Рамазанов был приглашен в главное управление полиции Баку в связи с необходимостью проведения с его участием следственного действия», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы МВД Ибрагим Амирасланлы.

О новой волне репрессий против независимой прессы в Азербайджане рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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Примечание:

"Три учредителя "Платформы III Республики" задержаны в Баку", "Freedom House констатировала нарушение прав человека в Азербайджане", "Адвокат указала на преследование властями родственников журналистов Abzas Media".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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