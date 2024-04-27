Джавид Рамазанов. Фото из блога Ульвии Али в X https://twitter.com/ulviyyaali/status/1784155084315619735?t=EhPZ6ZCOyM96sshDMMc1dQ

27 апреля 2024, 15:22

Журналист Джавид Рамазанов задержан в Баку

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Полицейские в Баку задержали журналиста Джавида Рамазанова в связи с расследованием уголовного дела Toplum TV.

Как писал "Кавказский узел", Джавид Рамазанов был одним из журналистов, задержанных 6 марта после обыска в офисе Toplum TV. Он был отпущен из главного управления полиции Баку в тот же день.

Сотрудничающий с Toplum TV журналист Джавид Рамазанов сегодня около 14 часов (13 мск) был задержан на улице людьми в штатском и доставлен в главное управление полиции Баку, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" коллега журналиста.

Рамазанов «приглашен» в полицию в связи с расследованием уголовного дела, пояснил сотрудник пресс-службы МВД. «У следствия возникли дополнительные вопросы к нему. В отношении него действует мера пресечения, не связанная с арестом», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли. 9 марта оба были арестованы на четыре месяца по статье о контрабанде валюты, они отвергли обвинения. Мамедли было отказано в переводе под домашний арест, несмотря на серьезное ухудшение здоровья из-за опухоли щитовидной железы.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

О новой волне репрессий против независимой прессы в Азербайджане рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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Примечание:

"Три учредителя "Платформы III Республики" задержаны в Баку", "Freedom House констатировала нарушение прав человека в Азербайджане", "Адвокат указала на преследование властями родственников журналистов Abzas Media".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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