Участники акции протеста задержаны в Тбилиси

27 марта 2022, 18:53

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Полицейские задержали около 10 человек после того, как участники акции протеста против повышения цен на топливо перекрыли дорогу в центре Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", сегодня несколько сотен человек вышли на площадь Республики в Тбилиси, протестуя против роста цен на топливо. Они собрались на митинге, а затем провели шествие по проспекту Руставели. Участники акции призвали правительство временно снизить акцизный налог на топливо и налог на добавочную стоимость, предполагая, что эти изменения могут снизить цены на топливо, пояснил один из организаторов мероприятия Автандил Лолашвили.

Цены на топливо в Грузии начали расти осенью 2021 года. Стоимость литра бензина АИ-92 за это время выросла с трех лари (0,9 доллара) до 3,8 лари (1,18 доллара), а стоимость литра бензина АИ-98 с 3,2 лари (около одного доллара) до более чем четырех лари (1,25 доллара), сообщил сегодня ТАСС.

Около десяти человек были задержаны на акции в Тбилиси после того, как участники шествия перекрыли дорогу в центре города, около площади Героев.

Начальник городского управления патрульной полиции Лаша Джохадзе призвал протестующих разблокировать дорогу, но лишь после того как силовики задержали нескольких активистов, движение было частично восстановлено, сообщает на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Акции протеста против повышения цен на топливо прошли сегодня не только в Тбилиси, но и в Батуми, Кутаиси, Телави и Озургети. Акция в Тбилиси была самой массовой, в шествии приняли участие несколько тысяч человек, сообщает "Новости-Грузия".

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