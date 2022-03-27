Участники митинга в Тбилиси выступили против роста цен на топливо

27 марта 2022, 15:45

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Властям Грузии следует снизить акцизный налог на топливо, чтобы остановить рост цен, заявили участники акции протеста в центре Тбилиси, потребовав встречи с руководством страны.

Как писал "Кавказский узел", в январе неправительственная организация "Третий сектор" провела в Тбилиси акцию протеста, участники которой призвали власти повысить зарплату бюджетникам и снизить цены, в том числе на продукты питания, лекарства, проезд и коммунальные услуги. Необходимо также снизить цены на бензин и дизельное топливо, заявили они.

Несколько сотен человек вышли сегодня на площадь Республики в Тбилиси на акцию протеста против роста цен на топливо. Они провели шествие по проспекту Руставели, расположенному рядом с площадью, и потребовали встречи с руководством страны, сообщает ТАСС.

"Бензин стоит больше 4 лари (около 1,2 доллара). Это катастрофа. Наш митинг является аполитичным, но в то же самое время с политическими требованиями. Необходимо провести экономические реформы, чтобы понизить цены на топливо. Так жить невозможно", - привело агентство слова одного из протестующих Амирана Мосулишвили.

Участники акции призвали правительство снизить акцизный налог, который за 1 тонну бензина составляет 500 лари (около 155 долларов), дизеля - 400 лари (около 125 долларов), а на тысячу кубометров газа - 200 лари (около 62 долларов).

Цены на топливо в Грузии начали расти осенью 2021 года. Стоимость литра бензина АИ-92 за это время выросла с трех лари (0,9 доллара) до 3,8 лари (1,18 доллара), а стоимость литра бензина АИ-98 с 3,2 лари (около одного доллара) до более чем четырех лари (1,25 доллара), информирует агентство.

Акция протеста была анонсирована в группе Facebook* под названием: "Нет ценам на топливо", сообщило 23 марта грузинское издание Netgazeti. Помимо требования относительно акцизного налога, активисты требуют снизить налог на добавочную стоимость с 18% до 10%, пояснил один из организаторов мероприятия Автандил Лолашвили.

"Правительство является единственным регулятором в данном случае, следовательно, к нему адресованы наши требования. Эти изменения могут снизить цены на топливо на 90 тетри и более. Мы просим временно ввести эти механизмы, пока цена топлива на мировом рынке не стабилизируется", - привело его слова издание.

Цены на топливо резко выросли после начала спецоперации российских войск на Украине. В частности, за месяц они поднялись более чем на 20% и достигли "исторического максимума", говорится в публикации в русскоязычной версии сайта издания.

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