27 апреля 2024, 03:45
Активисты сообщили об участии военных в протестной акции в Киранце
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К акции протеста в Киранце присоединились около 200 военнослужащих-контрактников, сообщили активисты. Военная полиция проверяет эти данные.
Как писал "Кавказский узел", жители Тавушской области, протестующие против передачи приграничных земель Азербайджану, 26 апреля отказались разблокировать трассу Киранц – Воскепар по требованию полицейских. Произошла стычка между протестующими и полицейскими. По итогам столкновения в больницу попали двое полицейских и пятеро гражданских.
25 апреля жители села Киранц, которое должна разделить армяно-азербайджанская граница, установили круглосуточное дежурство на участке Киранц – Воскепар межгосударственной автотрассы М6, проходящей от грузино-армянской границы до Ванадзора.
Около 20 военнослужащих контрактной службы присоединились к протестующим против делимитации границы, сообщила 26 апреля инициатива "Тавуш ради родины".
На данные о том, что к акции протеста присоединились военные отреагировало Минобороны Армении. Ведомство распространило сообщение о том, что военная полиция предпринимает меры по данному сообщению.
Минобороны Армении распространило сообщение, в котором отмечает, что Военная полиция МО РА предпринимает меры по выявлению лиц в военной форме. "Любая попытка вовлечения Вооруженных сил Армении в политические процессы получит адекватную оценку", - говорится в заявлении Минобороны.
Участник акции протеста, полковник запаса Мигран Махсудян заявил журналистам, что лично знаком с военнослужащими, которые присоединились к протестующим. По его словам, "вместе с ними он прошел долгий путь, служил". "Они узнали, что полицию вывели против мирных жителей Киранца, пришли, встали на их защиту. Военнослужащие вернутся в свои воинские части продолжить свою службу", - добавил он.
Напомним, 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР, после чего в приграничной Тавушской области начались акции протеста. Протесты из Тавушской области могут распространиться на всю Армению, спрогнозировал 22 апреля политический аналитик Армен Ованнисян. Сегодня активисты заблокировали несколько улиц в Ереване, а также трассу Ереван – Севан около Раздана.
Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".
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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"