Активисты сообщили об участии военных в протестной акции в Киранце

27 апреля 2024, 03:45

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К акции протеста в Киранце присоединились около 200 военнослужащих-контрактников, сообщили активисты. Военная полиция проверяет эти данные.

Как писал "Кавказский узел", жители Тавушской области, протестующие против передачи приграничных земель Азербайджану, 26 апреля отказались разблокировать трассу Киранц – Воскепар по требованию полицейских. Произошла стычка между протестующими и полицейскими. По итогам столкновения в больницу попали двое полицейских и пятеро гражданских.

25 апреля жители села Киранц, которое должна разделить армяно-азербайджанская граница, установили круглосуточное дежурство на участке Киранц – Воскепар межгосударственной автотрассы М6, проходящей от грузино-армянской границы до Ванадзора.

Около 20 военнослужащих контрактной службы присоединились к протестующим против делимитации границы, сообщила 26 апреля инициатива "Тавуш ради родины".

На данные о том, что к акции протеста присоединились военные отреагировало Минобороны Армении. Ведомство распространило сообщение о том, что военная полиция предпринимает меры по данному сообщению.

Минобороны Армении распространило сообщение, в котором отмечает, что Военная полиция МО РА предпринимает меры по выявлению лиц в военной форме. "Любая попытка вовлечения Вооруженных сил Армении в политические процессы получит адекватную оценку", - говорится в заявлении Минобороны.

Участник акции протеста, полковник запаса Мигран Махсудян заявил журналистам, что лично знаком с военнослужащими, которые присоединились к протестующим. По его словам, "вместе с ними он прошел долгий путь, служил". "Они узнали, что полицию вывели против мирных жителей Киранца, пришли, встали на их защиту. Военнослужащие вернутся в свои воинские части продолжить свою службу", - добавил он.