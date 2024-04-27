27 апреля 2024, 10:12

Двое военных из Дагестана убиты в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магомедсалам Бахмудов и Шамил Саидов убиты в зоне спецоперации на Украине, сообщили власти Сергокалинского района. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 827 военных из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 26 апреля представители властей и силовики признали убитыми на Украине не менее 825 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

В зоне военной операции на Украине погибли Магомедсалам Бахмудов и Шамил Саидов. Оба посмертно награждены орденами Мужества. В школе села Канасираги в честь Бахмудова и Саидова установлены мемориальные доски, сообщила 23 апреля в своем телеграм-канале администрация Сергокалинского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 827 военнослужащих из Дагестана.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 апреля 2024, 09:17

27 апреля 2024, 08:23

27 апреля 2024, 07:26

  • Беспилотники атаковали Славянский НПЗ

    Сегодня ночью беспилотники попытались атаковать три района Краснодарского края, их целью были Славянский нефтеперерабатывающий завод, а также объекты инфраструктуры, сообщили власти.

27 апреля 2024, 06:32

27 апреля 2024, 05:37

  • Грузинская оппозиция обвинила власти в попытке расколоть общество

    Грузинские власти, инициируя законопроект "О прозрачности иностранного влияния", пытаются расколоть общество, заявили в совместном заявлении шесть оппозиционных партий. Они призвали неравнодушных граждан присоединиться к акции протеста, анонсированной на 28 апреля неправительственными организациями.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи