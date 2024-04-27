Состояние Эльнура Гасанова встревожило его соратников

27 апреля 2024, 22:20

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Восьмидневная сухая голодовка в СИЗО вызвала у оппозиционера Эльнура Гасанова обострение желчнокаменной болезни, ему необходима хирургическая операция, рекомендованная врачами еще до ареста активиста, сообщил представитель партии Народного фронта Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 25 апреля член партии Народного фронта Азербайджана Эльнур Гасанов прекратил сухую голодовку, начатую 18 апреля. Он завершил акцию по настоянию соратников и после того, как ему были возвращены изъятые записи его выступления в суде. Через руководство изолятора Гасанову были предоставлены заверения, что судебный процесс по его делу будет объективным, сообщили в ПНФА. Состояние оппозиционера Эльнура Гасанова значительно ухудшилось на фоне восьмидневного отказа от еды, воды и лекарств, и после завершения сухой голодовки он остается под наблюдением врачей бакинского изолятора, рассказали его адвокат и однопартийцы 26 апреля.

19 апреля в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное следствие по делу Эльнура Гасанова. Днем ранее оппозиционер объявил сухую голодовку в знак протеста против изъятия подготовленного им текста выступления в свою защиту. 23 апреля Гасанов отказался от лекарств, предложенных ему в связи с резким падением давления.

Эльнур Гасанов 27 апреля позвонил из Бакинского СИЗО-1 своему соратнику, сотруднику пресс-службы ПНФА Тезехану Мираламли.

«Эльнур позвонил сегодня. Ему даже позволили говорить больше чем положено (по правилам разговор может длиться до 15 минут). Мы говорили с ним более 20 минут. Эльнур сказал, что в целом пошел на поправку и уже ест жидкие блюда, кушает хлеб, рвоты прекратились. Однако из-за голодовки у него обострилась желчнокаменная болезнь. Всю ночь у него были приступы боли, он не мог заснуть. Сегодня боли немного отступили. Перед арестом в больнице Yeni Klinika ему врачи настоятельно рекомендовали лечь на операцию по удалению камней с желчного пузыря. Однако из-за ареста операцию отложили. Эльнур сейчас хотел бы, чтобы ему создали условия для проведения операции, поскольку после начала голодовки почти ежедневно у него происходят приступы», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Мираламли.

По его словам, 3 мая у Гасанова судебный процесс и защита скорее всего поставит этот вопрос. «Для получения медицинской помощи Эльнуру могут изменить меру пресечения, или же ему могут создать условия для операции в гражданской клинике без этого (изменения меры пресечения)», - сказал Мираламли.

Он отметил, что после голодовки Гасанов все еще слаб. «Обычно когда он звонил мне, я по другому телефону связывался с его пожилой бабушкой и включал громкоговоритель, и они могли общаться так. Но сейчас голос Эльнура очень слаб и прерывист, и поэтому он попросил пока не связывать его с бабушкой, а то она будет беспокоиться, узнав, что он нездоров», - отметил Мираламли.

По его словам, несмотря на прекращение голодовки, Гасанов остается под наблюдением медиков СИЗО.

«Первые пять дней голодовки на Эльнура не обращали внимание. Когда они поняли, что ситуация с его здоровьем становиться серьезной, к нему спешно прибыл начальник управления пенитенциарной службы по режиму. После этого за ним установили тщательное медицинское наблюдение. Это продолжается и после окончания голодовки. К Эльнуру периодически приходят медики, мерят давление, пульс, предлагают обезболивающие лекарства», - сказал Миралмли.

Адвокат Гасанова Немат Керимли сообщил, что он увидится с Гасановым только 3 мая на очередном судебном заседании по его делу. «Перед заседанием у нас будет возможность пообщаться. На этой встрече мы обсудим и определимся дальнейшими действиями, если понадобится, мы подадим ходатайство о создании условий ему для получения эффективной медицинской помощи, в частности, хирургической операции», - сказал Керимли.

В связи с выходным днем представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

Напомним, 3 апреля ПНФА осудила власти Азербайджана за репрессии против критиков и призвала международное сообщество ввести адресные санкции в отношении азербайджанских чиновников и силовиков, причастных к политически мотивированным арестам. Число содержащихся под арестом активистов ПНФА достигло 11, заявила партия.

В марте 2024 года число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. При этом наибольший прирост заключенных произошел за три последних месяца, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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