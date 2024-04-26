Калмыцкий активист Довданов* объявлен в розыск

26 апреля 2024, 21:39

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Полиция объявила в розыск покинувшего Россию калмыцкого активиста Владимира Довданова, которому вменяют призывы к подрыву безопасности государства.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта стало известно, что калмыцкий активист, зампредседателя конгресса ойрат-калмыцкого народа** Владимир Довданов, находящийся в Литве, стал подозреваемым по уголовному делу о публичных призывах к деятельности против безопасности государства (статья 280.4 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре 2023 года в YouTube было опубликовано видео, в котором Довданов, обращаясь к украинской армии, призывал уничтожать российскую военную технику.

МВД объявило в розыск 64-летнего Владимира Довданова, сообщает сегодня "Медиазона"* со ссылкой на информацию в базе ведомства. По какому делу Довданов объявлен в розыск, не уточняется, пишет издание.

В 2022 году Довданов сообщил, что ему пришлось ухать из Калмыкии в Литву. "Не думал, что на старости лет побегу из России. Я пенсионер, заслуженный человек, но, с другой стороны, эту несправедливость, которую совершает Россия, […] - на это невозможно закрывать глаза", - приводятся в публикации его слова.

Напомним, 16 августа 2023 года Владимир Довданов был оштрафован на 70 тысяч рублей за призывы к нарушению территориальной целостности России. 18 августа того же года Довданов был внесен в реестр иностранных агентов.

В конце августа 2023 года Верховный суд Калмыкии удовлетворил иск прокурора о признании конгресса ойрат-калмыцкого народа экстремистской организацией и запрете его деятельности в России.

В январе 2020 года Довданов был оштрафован на 5000 рублей за участие в митинге 27 октября 2019 года, где активист выступал в качестве распорядителя. По данным организаторов, митинг собрал не менее 3,5 тысячи человек. Участники акции требовали отставки Дмитрия Трапезникова с поста врио главы администрации Элисты, роспуска горсобрания и референдума о прямых выборах мэра. Позже Довданов добился отмены штрафа за участие в митинге.

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