Силовики завели уголовное дело на Владимира Довданова*

05 марта 2024, 07:24

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Силовики заявили, что на опубликованном в YouTube видео зампредседателя конгресса ойрат-калмыцкого народа Владимир Довданов* призывает украинских военных уничтожать российскую военную технику.

Как информировал "Кавказский узел", 16 августа калмыцкий активист, заместитель председателя конгресса ойрат-калмыцкого народа Владимир Довданов* был оштрафован на 70 тысяч рублей за призывы к нарушению территориальной целостности России, 19 августа 2023 года стало известно, что он внесен в список иноагентов.

По версии следствия, в сентябре 2023 года на YouTube-канале "Укропчик" было опубликовано видео, на котором Владимир Довданов*, обращаясь к украинской армии, призывает уничтожать российскую военную технику. На него заведено уголовное дело за призывы к деятельности, направленной против безопасности государства. Сам Довданов* сейчас находится в Литве, передал 4 марта телеграм-канал "Сапа".

Активист отметил, что не знал о том, что против него возбудили дело. "В своих видео и интервью я постоянно высказываюсь в поддержку Украины", – привело 4 марта его слова "ОВД Инфо"*.

Напомним, что ранее Владимир Довданов* неоднократно подвергался штрафам. В частности, 16 января 2020 года его оштрафовали на 5 тысяч рублей за участие в митинге 27 октября 2019 года, где активист выступал в качестве распорядителя. По данным организаторов, митинг собрал не менее 3,5 тысячи человек. Участники акции требовали отставки Дмитрия Трапезникова с поста врио главы администрации Элисты, роспуска горсобрания и референдума о прямых выборах мэра. Позже Довданов* добился отмены штрафа.

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* внесены Минюстом в список иноагентов

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