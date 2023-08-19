19 августа 2023, 05:25

Калмыцкий активист Владимир Довданов внесен в список иноагентов

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Министерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр иностранных агентов заместителя председателя конгресса ойрат-калмыцкого народа Владимира Довданова.

Как писал "Кавказский узел", 16 августа калмыцкий активист, заместитель председателя конгресса ойрат-калмыцкого народа Владимир Довданов* был оштрафован на 70 тысяч рублей за призывы к нарушению территориальной целостности России. Вместе с ним был также оштрафован активист Батыр Боромангнаев.

Министерство юстиции Российской Федерации 18 августа обновило реестр иностранных агентов. В него, в числе прочих, внесен калмыцкий активист Владимир Довданов*.

Ведомство сообщило, что Довданов* внесен в реестр за то, что принимал участие в создании информационных материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине. Кроме того, сообщает Минюст России, он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и действиях вооруженных сил Российской Федерации, выступал с призывами к нарушению территориальной целостности страны. Отмечается, что Довданов* проживает за пределами России.

Напомним, что Владимир Довданов* ранее неоднократно подвергался штрафам. Так, 16 января 2020 года стало известно, что он получил штраф в 5 тысяч рублей за участие в митинге 27 октября 2019 года, где активист выступал в качестве распорядителя. По данным организаторов, митинг собрал не менее 3,5 тысячи человек. Участники акции требовали отставки Дмитрия Трапезникова с поста врио главы администрации Элисты, роспуска горсобрания и референдума о прямых выборах мэра. Позже Довданов* добился отмены штрафа за участие в митинге.

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* внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Суд принял сторону избиркома Калмыкии в споре с Бадмаевым", "Участники съезда ойрат-калмыцкого народа вступили в предвыборную гонку", "Акция протеста в Элисте прошла без задержаний".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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