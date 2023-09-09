09 сентября 2023, 05:06

Суд признал конгресс ойрат-калмыцкого народа экстремистской организацией

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Верховный суд Калмыкии удовлетворил иск прокурора о признании конгресса ойрат-калмыцкого народа экстремистской организацией и запрете его деятельности в России.

Как писал "Кавказский узел", делегаты III съезда ойрат-калмыцкого народа, который прошел 29 мая 2021 года, потребовали отставки главы Калмыкии и парламента республики. В апреле 2022 года председатель конгресса ойрат-калмыцкого народа Арсланг Санджиев был оштрафован по статье о дискредитации военных. Поводом для штрафов стали опубликованные в соцсетях 7 и 10 марта обращения исполкома съезда с призывом к землякам не участвовать в военной операции на Украине и с призывом остановить военную операцию. После второго штрафа Санджиев покинул Россию. Зампред исполкома съезда Адуча Эрднеев также был оштрафован дважды за эти обращения.

Верховный суд Калмыкии удовлетворил иск прокурора республики о признании конгресса ойрат-калмыцкого народа экстремистской организацией и его деятельности в Российской федерации, информирует 8 сентября "ОВД-Инфо"*.

На сайте суда отмечается, что решение было принято в конце августа, а исковое заявление было зарегистрировано 24 июля. Административный истец по делу - прокурору Калмыкии, заинтересованные лица - республиканское МВД и Минюст России, административные ответчик - общественное объединение "Конгресс ойрат-калмыцкого народа".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе заместитель председателя конгресса ойрат-калмыцкого народа Владимир Довданов был внесен в реестр иностранных агентов.

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* внесено в реестр иноагентов.

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Примечание:

"Суд принял сторону избиркома Калмыкии в споре с Бадмаевым", "Участники съезда ойрат-калмыцкого народа вступили в предвыборную гонку", "Акция протеста в Элисте прошла без задержаний".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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