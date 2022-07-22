Парламент Абхазии запросил проверки в Конституционном суде соглашения о даче в Пицунде

22 июля 2022, 08:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Парламент Абхазии попросил Конституционный суд проверить на соответствие закону соглашение о передаче России госдачи в Пицунде. Часть абхазских политиков указала на недопустимость отчуждения народного имущества, а другая часть подчеркнула, что соглашение не предусматривает передачу в собственность России земли Абхазии.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 июля встреча президента Абхазии Аслана Бжании с жителями села Мачара Гульрипшского района завершилась досрочно в связи с конфликтом собравшихся с президентом Абхазии. Причиной конфликта стал вопрос активиста о подписанном в начале года соглашении по передаче госдачи "Пицунда" России.

Россия арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенном между властями Абхазии и главным управлением охраны России. В январе 2022 года было подписано новое соглашение, парламент Абхазии его до сих пор не одобрил, информировал сегодня "Коммерсант".

Парламент Абхазии принял решение обратиться в Конституционный суд с запросом, насколько российско-абхазское соглашение о передаче в собственность России государственной дачи в Пицунде соответствует Конституции.

"В Народное собрание – парламент Республики Абхазия – в соответствии с действующим законодательством внесено на ратификацию соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность РФ объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, заключенное 19 января 2022 года в г. Москве. Изучив представленное межправительственное соглашение, парламент постановил обратиться в Конституционный суд Республики Абхазия", – сообщил минувшей ночью на своем сайте парламент Абхазии.

В соответствии с соглашением России безвозмездно будут переданы дача "Пицунда", земельный участок в 180 гектаров и прилегающая к нему акватория моря. Оппозиционная партия "Форум народного единства Абхазии" заявила, что это значительная площадь, которая является народным достоянием, и по законам Абхазии его отчуждать нельзя. "Правовой статус Пицундской госдачи в достаточной степени регулируется действующим соглашением от 1995 года, и он предоставляет широкие возможности дружественной России для свободного пользования этим объектом", – привел минувшей ночью ТАСС заявление партии.

В свою очередь абхазская ветеранская организация "Абааш" призвала прекратить спекуляции вокруг темы о передаче Пицундской госдачи.

"Нас возмущают политические спекуляции на эту тему и тот факт, что выступающие против ратификации соглашения умышленно вводят в заблуждение наших граждан, распространяя слухи о том, что с объектами госдачи в собственность передается и земля. Это неправда, это безответственная ложь. Мы не являемся сторонниками власти. Но в этом конкретном случае, понимая всю ответственность за возможные последствия, за тот ущерб, который в результате будет нанесен не властям Абхазии, а ее народу, нашим отношениям с Россией, ветеранская организация "Абааш" считает необходимым ратификацию соглашения как можно в более короткие сроки", – привело 20 июля "АпсныПресс" заявление организации.

В случае если парламент Абхазии одобрит новое соглашение, и Пицундская госдача будет передана российской стороне, то ее может ожидать судьба другой госдачи – "ткачевской" дачи в Гагре. Ее ранее президент Сергей Багапш передал Краснодарскому краю, а Краснодарский край продал частным лицам, имена которых неизвестны, заявил бывший глава парламентского комитета Абхазии Валерий Агрба, слова которого 15 июня привело "Эхо Кавказа"*.

Депутат парламента Абхазии шестого созыва Натали Смыр заявила, что, по ее сведениям, инициатором передачи госдачи в собственность России является Аслан Бжания, сказано в публикации.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.