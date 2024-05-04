Евросоюз увеличил финансовую помощь Азербайджану на разминирование

04 мая 2024, 09:18

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Власти Евросоюза согласились увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь Баку для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта. Азербайджан остается одним из лидеров в мире по числу установленных мин и неразорвавшихся боеприпасов, отметил глава "Азербайджанской кампании против мин" Хафиз Сафиханов.

Как информировал "Кавказский узел", жители Азербайджана периодически подрываются на минах в зоне бывшего карабахского конфликта. В частности, 12 апреля два человека пострадали при взрыве мины в селе Алиагалы Агдамского района. Власти Азербайджана при этом ранее неоднократно требовали от Армении передать им карты минных полей. Баку заявляет, что информация на тех картах, которые ранее передал Ереван, не полная.

3 мая в Баку прошло организованное властями Азербайджана и Евросоюза мероприятие "Противоминная инициатива Европейской команды". В рамках мероприятия была презентована новая программа помощи ЕС Азербайджану в разминировании территории Карабаха "Team Europe", передал корреспондент "Кавказского узла".

С 2020 года Евросоюз оказал Азербайджану финансовую помощь на разминирование на 10 миллионов евро. ЕС и Баку объявили о продолжении сотрудничества, с намерением увеличить финансировании от Европы до 14 миллионов евро, сообщил посол ЕС в Азербайджане Питер Михалко.

Власти Азербайджана создали две группы саперов, в которых состоят женщины, сообщил председатель Госагентства Азербайджана по очистке территорий от мин (ANAMA) Вюгар Сулейманов.

"Впервые в мире в Азербайджане в разминировании участвует две группы женщин-саперов в количестве 25 специалистов. Они очистили территорию площадью более 600 тысяч квадратных метров, обезвредив восемь противотанковых, 12 противопехотных мин и 71 неразорвавшийся боеприпас", – рассказал Сулейманов корреспонденту "Кавказского узла".

Специалисты ANAMA в зоне карабахского конфликта разминировали 134 тысячи гектаров территории, обезвредив 119 тысяч боеприпасов и мин, среди которых 31 тысяча противопехотных мин и 67 тысяч снарядов, добавил он.

Азербайджан – один из лидеров в мире по числу установленных мин и неразорвавшихся боеприпасов, отметил председатель общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов.

На этом фоне он указал на значимость финансовой помощи Азербайджану от стран Евросоюза для проведения работ по разминированию. "В земле Азербайджана остается около миллиона опасных предметов, которые одними только национальными усилиями трудно обезвредить", – сказал Сафиханов корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на разминирование территорий в бывшей зоне карабахского конфликта понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов.

В августе 2023 года общественные организации Азербайджана обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

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