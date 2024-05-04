Александр Илларионов. Кадр из видео https://vk.com/wall-37473293_1875091

04 мая 2024, 08:22

Ветеран из Тишково призвал чиновников решить проблему с водоснабжением

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Ветеран Великой Отечественной войны Александр Илларионов призвал чиновников решить ко Дню Победы проблему с водоснабжением села Тишково Астраханской области. В селе перебои с подачей воды уже как минимум полгода. Ранее этот вопрос взяли на контроль губернатор и Следком, однако она остается нерешенной.

Как информировал "Кавказский узел", жители села Тишково в Володарском районе еще в ноябре 2023 года жаловались на отсутствие водоснабжения, и что обращения к властям не дают результатов. Проблему взял на контроль губернатор. В январе глава Следкома Александр Бастрыкин пообещал контролировать проверку по жалобе сельчан. 22 апреля жители Тишково рассказали, что проблема с водоснабжением остается нерешенной, 25 апреля местные власти заявили, что не могут решить ситуацию своими силами.

Видео, на котором проживающий в Тишково ветеран Великой Отечественной войны Александр Илларионов пожаловался на проблему с водоснабжением, опубликовано 3 мая в паблике "Типичная Астрахань" в соцсети "ВКонтакте".

"С водой проблема большая", – сказала Илларионов на кадрах ролика.

На видео показано, как он открыл кран и из него не побежала вода. "Может быть ко Дню Победы нам сделают воду", – сказал Илларионов.

На видео также показано как Александр Илларионов, который ходит при помощи костыля, выходит с ведром из дома, входит в придомовую пристройку и набирает там воду. "Воду вот мы в кастрюли набираем, и затем носим домой", – пояснил он.

Далее на видео показано, как пенсионер несет ведро с водой в дом. При этом видно, что передвигаться ему, неся при этом наполненное водой в руках ведро, тяжело.

Этот ролик в паблике "Типичная Астрахань", на который подписаны более 110 тысяч пользователей, на 08.20 мск набрал 6274 просмотра и восемь комментариев. Их авторы раскритиковали чиновников за проблему с водоснабжением села Тишково.

На 08.20 мск на сайте администрации Володарского района, а также на ее странице в соцсети "ВКонтакте" и в телеграм-канале нет комментариев относительно жалобы Александра Илларионова на проблему с водоснабжением.

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Примечание:

"Сельчане в Астраханской области добились внимания Бастрыкина к проблеме с водой", "Жители астраханского села пожаловались на двухнедельное отсутствие воды", "Власти объяснили проблему с больницей села в Астраханской области нехваткой бюджета".

Автор: "Кавказский узел"

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