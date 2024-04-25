25 апреля 2024, 03:04

Водоканал и областные власти проигнорировали жалобы жителей Тишково

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1700 жителей села Тишково в Астраханской области лишены центрального водоснабжения, поскольку ресурсоснабжающая организация подает воду в село с давлением в три раза ниже нормы. Справиться с проблемой своими силами администрации сельсовета не удается.

Как информировал "Кавказский узел", жители села Тишково в Володарском районе в ноябре 2023 года пожаловались на длительное отсутствие водоснабжения, они заявили, что жалобы в надзорные органы не дают результата. В январе глава Следкома Александр Бастрыкин пообещал контролировать проверку по жалобе сельчан на перебои с водоснабжением, однако к концу апреля проблема так и осталась нерешенной

Подвоза питьевой воды в поселке нет, а техническая водопроводная вода в большинство домов не поступает, сообщила жительница Тишково, представившаяся Еленой. 

«В нашем селе опять нет воды. Опять мы не можем нормально принять ванну, постирать белье, элементарно помыть полы в доме. Тоненькой струйкой к нам в кран вода поступает. У тех, кто ближе к насосной станции живет, еще куда ни шло, а у нас беда», - сказала она корреспонденту “Кавказского узла”.

Елена воспитывает двух детей-подростков. В школе, где учатся ее дети, возникла проблема с уборкой помещений, воду туда приходится приносить, утверждает женщина.

Игорь Серенко почти каждый вечер ездит после работы на своем автомобиле в Тишково из Володарского, чтобы помочь теще.

«Теща старенькая совсем, ей трудно одной в доме жить, когда воды нет. Питьевую воду ей привозим из райцентра. Во дворе есть скважина с насосом, но насос старый, боимся его лишний раз включать. Впереди лето, нужно как то огород поливать. «Цифровой Водоканал» не дает воду, хотя должен давать. Почему - никто не знает, мы платим за воду исправно. Жена тоже работает в райцентре, она не может с мамой все время находиться, вот и мотаемся», - возмущается он.

Серенко отметил, что сам не направлял жалобы в надзорные и контролирующие органы, однако точно знает, что кто-то из сельчан обращался к Путину. Кто именно был автором обращения, мужчина сказать не смог.  

Вода в село Тишково подается с центральной насосной станции, расположенной на противоположной стороне Тишковского канала в селе Форпост Староватаженский. Насосная станция находится в ведении ресурсоснабжающей организации ООО «Цифровой водоканал», рассказал глава Тишковского сельского совета Александр Анисимов корреспонденту «Кавказского узла» по телефону.

«Давление на станции (на выходе) 1 — 1,2 кгс/см2,  должно быть в пределах от 3,5 до 4 кгс/см2. То есть, подают в трубы с давлением в три раза ниже нормы. У них оборудование новое стоит на станции и мы не знаем, почему воды нет в домах Тишково», - недоумевает глава села. 

Анисимов отметил, что в Тишково, по данным Росстата, живут 1,5 тысячи человек. Согласно подсчетам сельской администрации, численность населения Тишково - более 1700 человек. Половина жителей, по данным Анисимова, пенсионеры, среди них есть ветеран Великой отечественной войны и около 15 инвалидов первой и второй группы. В Тишково работают средняя школа, детский сад и участковая больница.

По словам Анисимова, в водораспределительную систему населенного пункта вода попадает уже под низким давлением. Некоторые жители используют собственные насосы для подкачки этой воды в свои дома, но большинство селян таких насосов не имеют, поэтому существует дефицит технической воды — серьезная проблема не только для жителей, но и для школы, детсада и больницы, где нужна вода для уборки помещений. Питьевой водой жители села обеспечиваются из пункта очистки воды, который находится в здании сельской администрации, его предоставила администрация района.

«Поэтому подвоз воды мы не осуществляем, с этим нет проблем, но если кто-то из селян просит — включаем в список и подвозим. Раньше я развозил воду на своем автомобиле, но он сломался», - пояснил глава поселения.

Местные жители в первую очередь нуждаются в технической воде для личной гигиены, стирки и уборки квартир, отметил он. Поливной сезон в Тишково начался 15 апреля, в связи с чем ООО «Цифровой водоканал», по данным Анисимова, планирует брать дополнительную плату с граждан за полив участков. При этом организовать этот полив нельзя в связи с низким давлением в системе водоснабжения.

«Мы свой насос подключили по многочисленным просьбам жителей села. Но подключали его сами пенсионеры, не специалисты, и насос оказался старый - он у нас 24 апреля сгорел. Утром запустили, через несколько часов он вышел из строя. Для ремонта нужно до 18 тысяч рублей, а чтобы новый купить, нужно в три раза больше средств. У сельсовета таких денег нет, мы даже на оплату электричества в администрации с сотрудниками сбрасываемся», - добавил Александр Анисимов.

Один из жителей вызвался предоставить для нужд села свой старый насос, но будет ли он работать исправно, никто не знает. «Этот насос попробуем запустить, но и с ним нужен мелкий токарный ремонт», - заметил Анисимов.

Глава сельской администрации пытался связаться с ООО “Цифровой Водоканал”, чтобы урегулировать вопрос водоснабжения села, но не смог дозвониться до его руководителей. По словам Анисимова, в ресурсоснабжающей организации сменилось руководство и теперь ее сотрудники не идут на контакт. 

18 апреля в Тишково приезжал исполняющий обязанности главы Володарского района Дмитрий Курьянов. Анисимов утверждает, что районный чиновник «оказывает помощь», однако не уточнил, в чем она заключается. Глава села также не ответил на вопрос, что было сделано для решения проблемы с водоснабжением села и каковы результаты проверок прокуратуры после публичного выступления губернатора Игоря Бабушкина на телевидении в декабре 2023 года.

«Реакции областной администрации на нашу проблему и наши жалобы нет. Еще в декабре Бабушкин и Гурьянова выступали по телевидению, обещали взять ситуацию в Тишково на особый контроль, но нет результата пока. Жалобы я уже никуда не пишу», - сказал Александр Анисимов.

Вопросы бесперебойной круглосуточной подачи холодной воды населению регулируются постановлением правительства РФ от 06.05.2011 №354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг"), пояснил корреспонденту «Кавказского узла» юрист Сергей Иващенко. Документ нормирует "допустимую продолжительность перерыва подачи холодной воды" - суммарно восемь часов в течение одного месяца и четыре часа единовременно в случае аварии в централизованных водопроводных сетях. "В селе Тишково эти требования не выполняются", - констатировал Иващенко.

Те же правила устанавливают допустимые диапазоны давления в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора, отклонение от которых не допускается.

В случае фактического отклонения давления от установленных норм поставщик ресурса обязан снизить потребителям плату за расчетный период, отметил юрист. При этом Иващенко указал, что на практике  судебные споры с ресурсоснабжающими организациями по поводу перебоев с водоснабжением "часто заканчиваются ничем", так как в 2017 году Верховный суд решил, что требования о регулярном ремонте систем водоснабжения (согласно СанПиН 2.1.4.2496-09) способствуют улучшению качества и безопасности воды. С учетом этого отклонения стали трактоваться не как оказание некачественных услуг, а как законная необходимость.

"Жителям села Тишково, желающим произвести перерасчет платы за техническую воду, придется доказывать факт слабого давления ее подачи в трубы. Для этого нужно вызывать специалистов, вряд ли селяне на это пойдут", - заключил Сергей Иващенко.

Получить информацию в ООО «Цифровой Водоканал» корреспондент “Кавказского узла” не смог, сотрудники организации не отвечали на телефонные звонки. В районной администрации корреспонденту предложили направить в пресс-службу официальный запрос. 

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Примечание:

"Сельчане в Астраханской области добились внимания Бастрыкина к проблеме с водой", "Жители астраханского села пожаловались на двухнедельное отсутствие воды", "Власти объяснили проблему с больницей села в Астраханской области нехваткой бюджета". 

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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