Астраханские сельчане указали властям на нерешенную проблему с водоснабжением

22 апреля 2024, 13:49

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В селе Тишково Володарского района длительное время отсутствует водоснабжение, пожаловался в соцсети местный житель. Губернатор взял на контроль проблему с подачей воды в село еще несколько месяцев назад, но она так и остается нерешенной, отметили в комментариях другие сельчане.

Как информировал "Кавказский узел", жители села Тишково в Володарском районе в ноябре 2023 года пожаловались на длительное отсутствие водоснабжения, они заявили, что жалобы в надзорные органы не дают результата. В январе глава Следкома Александр Бастрыкин пообещал контролировать проверку по жалобе сельчан на перебои с водоснабжением.

В селе Тишково длительное время отсутствует водоснабжение, при этом населенный пункт находится на острове, пожаловался в соцсети местный житель.

Видео с его жалобой опубликовано 21 апреля в паблике "Типичная Астрахань" в соцсети "ВКонтакте". На кадрах показан земельный участок с саженцами деревьев, видны садовые работы. Сельчанин пояснил, что хотел сделать полив участка.

Далее он покрутил кран в водопроводе, но из шланга вода не побежала. "Село находится в самой близкой точке к воде. Представляете, село находится на острове без воды?" – сказал он.

Этот пост в паблике "Типичная Астрахань", на который подписаны более 109 тысяч пользователей, на 08.30 мск 22 апреля набрал 41 отметку с реакцией пользователей и 20 комментариев.

"Кругом вода, на острове же", – заметил Макс.

"Вроде главу района сняли, а проблемы не решаются", – написал Петя Петрович.

"[Губернатор Астраханской области Бабушкин] Игорь Юрьевич взял дело под личный контроль еще в декабре", – отметил Виктор Ломакин.

"Игорь Юрьевич сделал своё дело, снял главу района, избранного народом. Больше проблемы района его не интересуют", – заявил Флорид Мурзамуратов.

"Не чего не меняется, вроде уже как полгода нет воды, а сейчас сезон полива, а воды нет", – подчеркнул Роман Дмитриев.

На 08.30 мск на сайте правительства Астраханской области и на сайте администрации Володарского района нет комментариев относительно жалобы жителей села Тишково на отсуствие подачи воды.

"Кавказский узел" также писал, что жители Астраханской области периодически жалуются на проблемы с подачей воды. В частности, 14 апреля жители села Мумра Икрянинского района записали видеообращение к губернатору Астраханской области, в котором пожаловались на длительную проблему с подачей воды в их дома.

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