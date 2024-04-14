Сельчане в Астраханской области пожаловались на проблему с водоснабжением

14 апреля 2024, 07:46

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Жители села Мумра Икрянинского района записали видеообращение к губернатору Астраханской области, в котором пожаловались на длительную проблему с подачей воды в их дома.

Видеообращение жителей села Мумра Икрянинского района к губернатору Астраханской области с просьбой решить проблему с водоснабжением 13 апреля опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" астраханский активист Наиль Адельшинов.

"У нас уже длительное время нет воды. Сначала говорили, что в речке нет воды. Потом в речке пода появилась, но в наши дома она так и не пришла. Потом у нас была проблема, что сгорел насос, сейчас нам говорят, что в речке опять упал уровень воды и трубы не хватает для того, чтобы захватить и качать эту воду. Мы просим обратить внимание на наше бедственное положение", – сказала на видео одна из жительниц села.

Проблема с водоснабжением домов из-за отсутствия давления в водопроводе, пояснила другая сельчанка. По ее словам, причина в том, что водопровод поврежден. Жители обратились в Водоканал с предложением сдать деньги на ремонт водопроводной трубы. "Нам сказали так: по закону нельзя ни копейки давать", – отметила жительница Мумры.

"Труба вся изношена, отремонтировать ее не могут", – подчеркнул еще один участник обращения.

"Мы ходим за водой с ведрами на речку, чтобы принести. Обращаются соседи за помощью, ходим, приносим, привозим в тележках", – рассказала другая жительница села.

"Я инвалид первой группы, не могу никуда выйти. Воды нет для элементарных бытовых нужд", – пожаловался еще один житель Мумры.

В описании к видеоролику сказано, что в селе проблема с водоснабжением с 2023 года.

На 07.45 мск 14 апреля этот пост на странице Наиля Адельшинова, на которую подписаны 2120 пользователей, набрал 62 отметки с реакцией пользователей и два комментария. Их авторы поддержали сельчан.

На сайтах администраций Икрянинского района и Астраханской на 07.45 мск области нет комментариев относительно жалобы жителей села Мумра на проблему с водоснабжением.

"Кавказский узел" также писал, что астраханцы периодически жалуются на проблемы с инфраструктурой. В частности, 5 апреля жители Свободного поселка в Астрахани самостоятельно отремонтировали проезжую часть улицы после того, как местные власти проигнорировали их неоднократные жалобы на проблему с инфраструктурой.

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