Астраханцы самостоятельно отремонтировали улицу

06 апреля 2024, 08:21

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Жители Свободного поселка в Астрахани самостоятельно отремонтировали проезжую часть улицы 1-я Соликамская после того, как местные власти проигнорировали их неоднократные жалобы на проблему с инфраструктурой.

Как информировал "Кавказский узел", 4 февраля жители Свободного поселка и Янго-Аула Ленинского района Астрахани записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с жалобой на проблему с инфраструктурой, вывозом мусора и бродячими собаками. Они попросили президента оказать содействие в благоустройстве. 3 марта астраханцы пожаловались, что власти оставили без реакции записанное ими видеообращение к президенту.

5 апреля жители Свободного поселка сделали ремонт проезжей части на участке улицы 1-я Соликамская, рассказал активист Наиль Адельшинов.

"Благодаря верующим, посещающим мечеть "Рамадан" и местным жителям посёлка Свободного, за короткий срок времени собрали 20 000 рублей, которые потратили на покупку 12 тонн асфальтной крошки. Ситуация была безвыходная", – написал он 5 апреля на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Адельшинов отметил, что несколько лет поднимал о ремонте этого участка дороги, так как в непогоду улица 1-я Соликамская оказывается подтопленной, но реакции от властей не последовало.

Жители поселка откачали воду с проезжей части ассенизатором, затем зачистили от грязи и ила, а затем заасфальтировали. "За любой дорогой надо следить, периодически подсыпать (прилегающие дороги, не главные) и конечно не только силами обычных жителей, но и путём обращений и визитов в соответствующие инстанции", – отметил активист.

Этот пост на странице Наиля Адельшинова во "ВКонтакте", на которую подписаны 2105 пользователей, на 08.20 мск набрал 28 отметок с реакцией пользователей и три комментария. Их авторы похвалили жителей Свободного поселка, а также раскритиковали чиновников.

На 08.20 мск на сайте администрации Астрахани нет комментариев относительно сообщения о том, что жители Свободного поселка самостоятельно отремонтировали дорогу.

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