Сельчане в Астраханской области добились внимания Бастрыкина к проблеме с водой

05 января 2024, 04:53

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Перебои с водоснабжением в селе Тишково Астраханской области продолжаются больше двух месяцев, глава Следственного комитета пообещал контролировать проверку по жалобе местных жителей.

"Кавказский узел" писал, что жители села Тишково в Володарском районе еще в ноябре жаловались на длительное отсутствие водоснабжения. Они рассказали, что жалобы в надзорные органы не дают результата, снабжающая организация не идет на диалог, а развозить людям питьевую воду вынужден глава села на личном автомобиле.

Следственный комитет России обратил внимание на жалобы жителей села Тишково под Астраханью, где до сих пор не решена проблема подачи воды в дома. Глава ведомства Александр Бастрыкин 4 января пообещал лично контролировать ход проверки по жалобам сельчан.

По информации СКР, перебои с водой в селе, которые объясняются авариями на трубопроводе, продолжаются уже два месяца. “Ресурсоснабжающая организация ООО «ЦВК - Центральный водоканал», несмотря на многочисленные жалобы граждан, регулярно оплачивающих коммунальные услуги, мер к ремонту и модернизации водопроводной сети не принимает", - говорится в публикации официального Telegram-канала ведомства.

Хотя региональное управление СКР организовало проверку по жалобам сельчан, жители Тишково утверждают, что "неоднократные обращения в компетентные структуры результатов не принесли". В связи с этим Бастрыкин поставил ее на контроль в центральном аппарате и получил главе областного управления доложить о результатах.

"Кавказский узел" писал также, что жители Тишково жаловались на проблему с медицинским обслуживанием. Ремонт участковой больницы длится уже два года, что чиновники объясняют проблемами с бюджетом, а врачи в это время принимают пациентов в тесном неотапливаемом помещении бывшего рыболовецкого предприятия.

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