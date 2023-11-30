Жители астраханского села пожаловались на двухнедельное отсутствие воды

30 ноября 2023, 22:23

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В дома жителей поселка Тишково в Астраханской области с 13 ноября не поступает вода, жалобы в надзорные органы не дают результата, а ресурсоснабжающая организация не идет на диалог с гражданами. Питьевую воду развозит глава сельского поселения на своем личном автомобиле.

С 13 ноября в селе Тишково Володарского района Астраханской области в дома полутора тысяч жителей не поступает вода из системы централизованного водоснабжения. Замена старого водопровода на новый привела к 14 авариям. К 30 ноября устранено только две аварии, сообщила в корреспонденту "Кавказского узла" депутат сельсовета Наталья Емельянова.

По ее словам, водоснабжение Тишково осуществляется из соседнего села Форпост Староватаженский, в котором расположена водонапорная станция. Емельянова заметила, что Цифровой водоканал (ЦВК) начал прокладку новой системы водоснабжения поселка. Работы проводят рядом со старыми трубами, по которым в настоящее время происходит водоснабжение домов. "Иногда задевают старую трубу. Из-за этого аварии. Но бывают аварии из-за сильного износа некоторых старых труб. Наши работники устраняли аварии. Как-то решали проблемы. Но вот мастера участка (ЦВК) уволили. Говорят, что в нем не нуждаются. Потом уволили слесарей. А сами аварии оперативно не устраняют", - возмутилась Наталья Емельянова.

Емельянова связывает плохую работу ЦВК по устранению аварий с тем, что население не желает подписывать с ЦВК «кабальные» договоры по доводке водоснабжения от "центрального колодца" к участкам потребителей. По условиям этого договора за первые 10 метров потребитель должен заплатить 15 тысяч рублей, а дальше - по 600 рублей за метр. Для некоторых селян такая сумма может превысить 70 тысяч рублей. "Если мы с их расценками по доводке не согласны, мы можем выбрать другую организацию. Но та организация должна выполнять работы в соответствии с техусловиями, которые они (ЦВК) должны нам выдать бесплатно. Но пока никаких документов от них мы не получили", - рассказала Наталья Емельянова.

Сельский депутат сообщила, что в прошлом году в селе прошла встреча жителей с представителями районной власти и руководством ЦВК. Последние познакомили граждан с проектом реконструкции системы водоснабжения Тишково. "Мы задали им главный вопрос: это будет бесплатно? Они ответили: бесплатно. А оказалось, что это не так", - посетовала собеседница.

Наталья Емельянова рассказал, что жители села стали писать жалобы в надзорные и административные органы. Лично она направила в этом году жалобу в Генеральную прокуратуру. Осенью ей позвонили из региональной прокуратуры, куда ее обращение было перенаправлено из Москвы, сказали, что ее жалоба находится на контроле областного прокурора. "Прокуратура стала требовать с них (с ЦВК) отчет. После 13 ноября я опять обратилась в прокуратуру – нет воды во всем селе. Ответа пока нет", - сообщила Наталья.

Емельянова рассказала, что в доме она проживает с мужем и десятилетним ребенком. За воду платит по счетчику: за один кубометр холодного водоснабжения - 54 рубля 8 копеек. Те, у кого нет приборов учета, оплачивают по нормативам с различными коэффициентами.

Галина Саерова проживает на левобережье в поселке Форпост Староватаженский. По словам женщины, в их поселке пока проблем с водоснабжением нет. Но беды соседнего села касаются ее непосредственно, так как там проживают родственники и друзья. Галина входит в инициативную группу селян, которые вот уже шесть лет пытаются бороться с руководством ЦВК за свои права. Вначале конфликт был связан с завышенными, как считали потребители, расценками за услуги водоснабжения. Противостояние закончилось победой ЦВК. "Потом они решили провести модернизацию (реконструкцию) водопровода – просто проведем новые трубы до первой точки во дворе. Они приехали, собрали депутатов. На наш вопрос ответили, что все будет бесплатно для потребителей. Потом передумали, сказали, что будет платно и очень не дешево. Тысяч 20 моей семье придется заплатить (за доводку). У нас недалеко. Но у некоторых до 100 тысяч рублей обойдется", - возмутилась Галина Саерова.

Саерова рассказала о пенсионерке, дом которой стоит на окраине села. Татьяна Мухтарова живет с внуками. Все ее сыновья скончались. У бабушки пенсия 20 тысяч рублей. За подводку ей придется заплатить не менее 70 тысяч рублей. "Где она возьмет такие деньги? Ей пенсии только-только на жизнь хватает", - возмутилась Галина.

Галина Саерова рассказала, как смогла отстоять свои права в ЦВК. Ей пришла квитанция с долгом за услуги водоснабжения в 30 тысяч рублей. Женщина отправилась в астраханский офис ЦВК и "очень громко" разобралась с сотрудниками организации. Сумма оказалась "липовой", и с нее долг сняли. Но, по словам Галины, "не всем так везет". Одной семье после скандала долг, напротив, был увеличен вдвое.

Сыну Галины Артему Саерову 20 лет. Он студент астраханской мореходки. Учится заочно. Проблемы поселка переживает как свои. Артем также входит в инициативную группу селян. Он рассказал, что жалобы писали в Роспотребнадзор, в Генеральную прокуратуру, в районную администрацию, в Народный фронт, обращались в федеральные телевизионные каналы. 30 ноября коллективная жалоба была подана в приемную президента РФ в Астрахани. По словам Артема, им сообщали, что по заявлениям граждан проходили проверки. "Но ни разу никто с проверками в село к нам не приезжал. Такое впечатление, что за ЦВК кто-то стоит или они дезинформируют надзорные органы", - возмутился молодой человек.

Артем высказал корреспонденту свою версию возникновения крупных аварий, которые участились в Тишково. Всему виной – недобросовестные подрядчики, которых нанимает ЦВК. Работы проводятся некачественно, без необходимых мер безопасности.

"В траншеи падала машина, корова упала в канаву и умерла там, не смогли ее достать. Сегодня (30 ноября) семь членов инициативной группы ездили в офис ЦВК в Астрахань. Будний день. Офис был закрыт. Кто-то их предупредил о нашем приезде. Но глава администрации их оповещал о нашем посещении", - рассказал Артем.

По его словам, делегаты из Тишково хотели обсудить с руководством ЦВК необоснованность долгов за услуги водоснабжения и плохую работу диспетчерской ЦВК. "Мы сообщаем туда (в диспетчерскую) об аварии, а нам называют улицу, где проводятся работы, которой в селе нашем нет. Спрашиваем, когда бригада приедет. Говорят, приехала. А ее нет. Звоним в МЧС, а ЦВК дезинформирует МЧС о том, что ремонт в Тишково проведен, вода появилась. Воды нет, ремонтов нет, а ЦВК рапортует о решении проблем", - рассказал Артем.

Инициативная группа хотела также обсудить в ЦВК и проблему платного подключения к новой системе водоснабжения. "Хотели услышать их доводы. Они журналистам, властям говорят, что в Тишково водопровод изношен аж на 85%. Но никто никогда такой оценки не давал", - сказал Саеров.

Артем рассказал и о недавнем случае, связанном с плохой работой ЦВК в Тишково. По его словам, недавно работники ЦВК "бросили времянку по поверхности" - временную пластиковую трубу для водоснабжения участка, на котором проводились ремонтные работы. Наступили заморозки. Отводы замерзли. "Люди вышли и вручную стали сами закапывать эти сто метров труб в мерзлую землю (есть видео). В основном работали женщины, так как мужчины у нас почти все на промысле. Два дня занимались этой траншеей. Издеваются над нами. Хотят вынудить людей, чтобы те согласились на подписание навязываемых ими (ЦВК) договоров", - возмутился Артем.

Директор сельской школы Нина Живчикова заверила, что отключение поселка от водоснабжения на работе школы и детского сада пока не отразилось. В настоящее время в школе обучаются 128 учеников, детсад посещают 23 малыша. "Потихоньку вода все же течет. Мы заранее ее набираем. Когда совсем воды нет, мне подвозит (питьевую воду) глава сельсовета. Учебный процесс у нас не прерывался ни на один день из-за этого. Заливаем воду в столовую. Дня три не было обедов. А так - и завтраки и обеды готовили все время. Сегодня вода шла", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Нина Живчикова рассказала, что когда воду отключали в школе и в детском саду, она не раз пыталась дозвониться до ЦВК, но трубку там никто не брал. По ее словам, после того как она написала служебную записку в районо, с ЦВК общались уже чиновники районной администрации.

Глава администрации Тишковского сельсовета Александр Анисимов рассказал корреспонденту «Кавказского узла» о том, что с 13 ноября, - с момента отключения села от водоснабжения, - он на собственном автомобиле развозит по домам и учреждениям питьевую воду. Воду он берет в системе очистки воды, которая по представлению прокуратуры была недавно установлена рядом со зданием сельской администрации. Производительность установки - три тонны воды в час. Анисимов признался, что он выполняет личную просьбу начальника управления ЖКХ по Володарскому району, в чьих полномочиях находится данная проблема. Дело в том, что Тишково находится на взморье, на самом краю Володарского района. Транспортные расходы на доставку питьевой воды из районного центра крайне высоки. Глава сельсовета пошел навстречу районным властям. Расходы ему компенсируют из районного бюджета.

"В машину помещается 750 литров питьевой воды. Рейс в день я делаю. Этого вполне достаточно. Вчера вот я несколько рейсов сделал, потому что вообще не было воды в селе. Мне пришлось только в школу два рейса делать", - рассказал Александр Анисимов.

Глава сельской администрации сообщил, что ЦВК пришли в Тишково в 2017 году. Первый конфликт с жителями у ЦВК произошел после "того как они (ЦВК) стали цифры в квитанциях необоснованно большие устанавливать". "Никогда не было такого, чтобы у людей были такие бешеные долги по воде. Сейчас пока разводящие сети к абонентам они не проводят. Они прокладывают центральную трубу диаметром в 100 мм. После этого будут подключать абонентов", - рассказал он, отметив, что расценки на подключение для большинства жителей "неподъемные".

Юрист Сергей Иващенко, познакомившись с проблемой села Тишково, отметил, что вопрос оплаты за подключение связан с тем, остается ли в эксплуатации старая система водоснабжения или она в ходе реконструкции полностью меняется на новую - с новой категорией надежности и иной мощностью. "Если старая система сохраняется, то действует принцип однократности подключения и потребители никакой платы производить не должны, а противоправными действиями ЦВК должна заинтересоваться антимонопольная служба. В противном же случае, оплата вполне законна", - пояснил юрист.

Сергей Иващенко заметил в этой конфликтной ситуации признаки того, что ЦВК пытается компенсировать свои расходы на проведение ремонтных работ за счет потребителей. Имеются ли в действиях ЦВК признаки навязывания услуг, нарушает ли руководство этой организации права потребителей на получение необходимой и достоверной информации о реализуемой ею услуге, пользуется ли она своим монопольным положением - "все это должны расследовать надзорные органы".

"Инициативная группа граждан села Тишково делает все правильно – обращается с жалобами во все надзорные ведомства и органы исполнительной власти", - отметил Сергей Иващенко.

"Кавказский узел" также писал, что 29 октября жители села Тишково Володарского района пожаловались на затянувшийся ремонт больницы. По словам сельчан, врачи принимают жителей в неприспособленном для этого помещении, которое не вмещает всех.

В селе Тишково ремонт больницы длится уже два года из-за проблем с бюджетом, хотя теперь подрядчик обещает завершить работы к 2024 году, пояснил глава сельсовета Александр Анисимов.

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