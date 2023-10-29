Сельчане в Астраханской области пожаловались на проблему с больницей

29 октября 2023, 10:23

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В селе Тишково Володарского района врачи принимают жителей в неприспособленном для этого помещении. Здание не вмещает всех пациентов, а ремонт местной больницы затянулся на несколько лет, пожаловались сельчане.

Видео с жалобами жителей села Тишково Володарского района на проблему с больницей было опубликовано 27 октября на странице астраханского отделения "Народного фронта" в соцсети "ВКонтакте".

На ролике показаны три пенсионера. По их словам, медицинский пункт располагается в неприспособленном помещении из-за того, что в местной больнице затянулся ремонт.

"Ходишь сюда на лечение, а получаешь заболевание", – пожаловалась пенсионерка.

"Мы, жители, сидим на приеме в Тишковском потребительском обществе, где сейчас принимают и детей, и взрослых в одной комнате. А где посетителя сидят и пациенты – здесь помещения не отапливаемые. Всё – вот занавеска и улица. Некоторые получают еще дополнительные заболевания", – сказала вторая пенсионерка.

"Пришел сюда на прием и заболел гриппом. Проболел целый месяц", – рассказал другой пенсионер.

На кадрах видео показано помещение, в котором сейчас в Тишоково принимают пациентов, а также ремонт в здании больницы. "Капитальный ремонт районной больницы в село Тишково Володарского района не могут закончить второй год", – сказано в описании видео.

По словам автора поста, рабочие обещают закончить ремонт больница за 15 дней, во что верится с трудом. "Пока ремонт не окончен, люди вынуждены ожидать приёма в небольшом здании, где раньше находилось Тишковское потребительское общество", – пояснил он.

Эта запись на странице реготделения Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) в Астраханской области в соцсети "ВКонакте", на которую подписаны более 11.8 тысячи пользователей, на 10.20 мск 29 октября набрала 14 отметок с реакцией пользователей, комментариев под постом нет.

На 10.20 мск на сайтах Минздрава Астраханской области и администрации Володарского района нет комментариев относительно жалобы жителей села Тишково на проблему с больницей.

"Кавказский узел" также писал, что жители Астраханской области регулярно жалуются на проблему с инфраструктурой. Так, 28 октября стало известно, что жители поселка Володарский в самостоятельно уложили на проезжую часть нескольких улиц твердое покрытие из строительных отходов, поскольку машины не могли ездить по грунтовым дорогам в непогоду.

15 октября на реке Большая Прорва в Красноярском районе Астраханской области затонул понтонный мост. Отрезанными оказались три села – Кривой Бузан, Долгинский и Бакланье.

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