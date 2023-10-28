Жители поселка Володарский укладывают строительные отходы на проезжую части улицы. Скриншот публикации https://vk.com/wall-132030591_1362626

28 октября 2023, 10:17

Жители поселка в Астраханской области вынуждены самостоятельно ремонтировать дороги

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители поселка Володарский в Володарском районе самостоятельно уложили на проезжую часть нескольких улиц твердое покрытие из строительных отходов, поскольку машины не могли ездить по грунтовым дорогам в непогоду.

Депутат Астраханской области Нурлан Супугалиев предоставил жителям четырех улиц поселка Володарский Володарского района строительные отходы, которыми они выложили проезжую часть этих улиц, поскольку ранее она была грунтовой.

Из-за отсутствия твердого покрытия в непогоду по этим улицам не могли проехать машины. Жители поселка собрали подписи и обратились за помощью к депутату, передал 27 октября "Арбуз Тудей".

Супугалиев согласился отдать жителям Володарского строительные отходы, но с условием, что они их вывезут самостоятельно. Жители поселка сейчас открыли новой сбор, чтобы застелить улицы песком и асфальтовой крошкой, отметило издание.

Пост о том, что жители Володарского самостоятельно ремонтируют дороги был опубликован 27 октября в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Астрахань Online", на который подписаны более 204 тысяч пользователей. На 10.15 мск эта публикация набрала 158 отметок с реакцией пользователей и 60 комментариев.

"Пора уволить этого главу района, который не компетентен во всех направлениях. Пора главе области наказать его", – считает Джамал Моисеев.

"Я тоже свою улицу сам делаю и это в городе Астрахани", – заявил Александр Вакуров.

"В частном секторе почти все так себе дорогу делают", – отметила Любовь.

"Как и жители других посёлков. А куда деваться?" – считает Алексей Острожнов.

"Мы в Камызяке целой улицей сами складывались и сами нанимали технику. Всё оплачивали за свой счёт. А наша администрация разводит руками. Так что ничему не удивляюсь. Люди молодцы", – отметила Александра Юрьевна.

На 10.15 мск на сайте администрации Володарского района нет комментариев о том, что жители поселка Володарский самостоятельно ремонтируют дорогу.

"Кавказский узел" также писал, что жители сел в Астраханской области неоднократно жаловались на проблему с инфраструктурой. Так, 15 октября на реке Большая Прорва в Красноярском районе Астраханской области затонул понтонный мост. Отрезанными оказались три села – Кривой Бузан, Долгинский и Бакланье.

Местные жители рассказали, что проблема с переправой в островную зону в Красноярском районе является "застарелой". Переправа нарушалась неоднократно, старые понтоны тонули, лишая сельчан путей сообщения с внешним миром.

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Примечание:

"Жители астраханского села остались без воды из-за аварии", "Более 200 человек эвакуированы после затопления моста в Ростове-на-Дону", "Мост в Астраханской области закрыт после вмешательства силовиков".

Автор: "Кавказский узел"

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