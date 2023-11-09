Власти объяснили проблему с больницей села в Астраханской области нехваткой бюджета

09 ноября 2023, 02:31

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В селе Тишково Астраханской области, где врачи принимают пациентов в неотапливаемом здании, ремонт участковой больницы длится уже два года из-за проблем с бюджетом, хотя теперь подрядчик обещает завершить работы к 2024 году, сообщил глава сельсовета Александр Анисимов.

"Кавказский узел" писал, что жители села Тишково Володарского района пожаловались на затянувшийся ремонт больницы. По словам сельчан, врачи принимают жителей в неприспособленном для этого помещении, которое не вмещает всех.

Село Тишково располагается в Володарском районе Астраханской области на взморье – на самом краю дельты Волги, граничит с природным биосферным заповедником. С районным центром село соединяет дорога с мостами и одной паромной переправой, это сообщение иногда прерывается. Недавно из-за поломки баркаса переправа не работала шесть дней. Село отделяют от райцентра 120 км, проехать в Володарский можно только через Астрахань. В советское время в Тишково проживало 4,7 тысяч человек, селяне работали на рыболовецких предприятиях и в совхозе. Сейчас осталось 1900 человек, из них инвалидов, в том числе лежачих – 63 человека. В сельской средней школе имени П.П. Мурыгина учится 126 детей. Со времен совхоза селянам досталась участковая больница, которая пришла в негодное состояние, сообщил глава сельской администрации Александр Анисимов корреспонденту «Кавказского узла».

В Тишково работают два врача – терапевт и педиатр, имеется автомобиль скорой помощи. Раз в квартал, а сейчас и чаще, из Астрахани приезжает в село мобильная группа врачей, на время ремонта больницы их разместили в административном здании бывшего рыболовецкого предприятия, где условия приема не отвечают требованиям санитарных норм и правил.

Жители села Тишково рассказали корреспонденту «Кавказского узла» подробности об условиях приема местный врачей. По словам сельчан, в неотапливаемом коридоре образуется очередь, люди страдают от холода и заражаются простудными болезнями. Корреспондент «Кавказского узла» по телефону опросил местных жителей.

Пенсионерка Ольга Рябова работает на паромной переправе. По словам женщины, жители села Тишково и Форпоста Староватаженский «с большим интересом» ожидают окончания ремонтных работ в сельской больнице.

«Конечно, нам эта больница нужна, с теми условиями, которые соответствуют больнице. Сейчас врачи принимают в неприспособленном для этого здании. Люди сидят в очереди в тесном коридоре, в холоде, с детьми, это неправильно, конечно», - пожаловалась женщина.

Рябова отметила, что она часто обращается к врачам, но старается ездить за медицинской помощью в Астрахань или в районную поликлинику. «Неудобно так далеко ездить (120 километров), но для себя решила, что так лучше. Многие так поступают. У кого есть деньги, обращаются в платные клиники», - пояснила Ольга.

Секретарь сельской средней школы имени П.П. Мурыгина, отказавшаяся назвать свое имя, сообщила корреспонденту, что в селе работают опытные врачи, которые пытаются создать условия для приема – «делают все, что в их силах».

«Но с точки зрения санитарного врача – могут быть там (во временном пункте приема пациентов) и замечания. Там где врачи (в приемном кабинете), стоит тепловая пушка, там тепло. А вот коридорчик маленький, там нет отопления и прохладно. Когда закончится ремонт в больнице, думаю, все наладится», - сказала секретарь школы.

Женщина сообщила, что жители села не раз писали коллективные обращения в администрацию района и области. Рассказать о том, какие ответы были получены от чиновников, секретарь не смогла. «Ремонтные работы (в участковой больнице) проходят волнами: то ведутся интенсивно, потом замедляются, нестабильно. Внешне отделали (фасад здания), внутренняя отделка идет», - пояснила она.

Школьный секретарь также рассказала, что сельского терапевта «часто забирают в район, когда там он нужен». В такие периоды врач принимает в районной поликлинике. В Тишково же в это время остается детский врач, который вынужденно ведет прием и детей, и взрослых. По словам женщины, есть трудности вызова бригады скорой помощи из районного центра: из-за плохого качества дороги и ее протяженности, автомобиль скорой помощи добирается в село очень долго.

«Были случаи, когда это сказывалось на здоровье людей. Случалось и так, что не работала паромная переправа. Иногда вертолет скорой помощи прилетал. Приезжают мобильные медицинские бригады из Астрахани, обследование делают. Есть график их приезда. Оповещают в рассылках, в группах. Пользовалась их услугами», - рассказала женщина.

Она добавила, что долгое время Тишково не было связано с Астраханью и районным центром автобусным и маршрутным сообщением, люди добирались на частных автомобилях. В хорошую погоду цена проезда составляла 300 рублей, в плохих условиях (дожди, ремонтные работы) – 500 рублей. Только недавно в Астрахань из села стала ходить маршрутка.

Мама малолетнего ребенка Светлана, рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что прием педиатра в их селе связан «с трудностями и опасностями». «Иногда нужно в очереди сидеть долго, зимой это пытка. Укутываю ребенка в теплые одежды. Пока донесу его до врача – он потеет, а в коридоре ждем – замерзает. Два раза так сходили к врачу, и я мужу сказала, что будем возить в Астрахань к платному врачу. Ждем с нетерпением, когда, наконец, нашу больницу отремонтируют. Власти обещают, что месяца через два откроют», - сказала молодая мать.

По словам главы села Александра Анисимова, что ремонт здания больницы начался еще два года назад. «По региональной программе начали капитальный ремонт здания, было выделено 28,5 млн рублей. Но этих денег не хватило, начались согласования, перерасчеты смет, бегство подрядчиков - и вместо запланированного года поликлиника ремонтируется два года», - посетовал глава сельсовета.

Александр Анисимов отметил, что нынешний подрядчик пообещал завершить ремонт до конца года. Он признал, что в селе «много пациентов много и они проводят долгое время в очереди». В районной администрации о проблемах знают – в Тишково приезжала комиссия с прокуратурой.

Анисимов также сообщил и о других проблемах села: «плохое качество дороги, отсутствие финансирования сельской администрации, арест ее счетов». «Бюджета хватает только на зарплату», - резюмировал глава сельсовета.

Юрист Сергей Иващенко усмотрел в ситуации, о которой рассказали жители Тишково, «явные нарушения» положений Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» N 323-ФЗ.

«В этом законе четко определены гарантии соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья, которые должны обеспечивать государственные органы (статья 5). При этом при оказании медпомощи существует приоритет интересов пациента (статья 6). Ответственность же за все нарушения в этом вопросе несут по закону органы государственной власти и органы местного самоуправления (статья 9)», - заявил юрист корреспонденту «Кавказского узла».

Иващенко процитировал пункт 2 статьи 9: «Органы государственной власти и органы местного самоуправления, должностные лица организаций несут в пределах своих полномочий ответственность за обеспечение гарантий в сфере охраны здоровья, установленных законодательством РФ». Он также внимание на положения статьи 98 этого закона, которые определяют ответственность в сфере охраны здоровья. Так, органы государственной власти и органы местного самоуправления, должностные лица организаций несут ответственность реализацию гарантий в сфере охраны здоровья, установленных федеральными законами.

«Если плохие условия приема пациентов приведут к причинению вреда их жизни и здоровью, то этот вред должен возмещаться медицинскими организациями в установленных законами объемах (пункт 3 статьи 98). При этом возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью граждан, не освобождает медицинских работников от привлечения их к ответственности в соответствии с законодательством (пункт 4)», - отметил юрист.

Меру ответственности чиновников и медработников за причиненный вред жизни и здоровью пациента, по словам Сергея Иващенко, могут определить сотрудники прокуратуры. Он посоветовал жителям села Тишково обращаться с жалобами в надзорное ведомство.

Получить по телефону комментарий в администрации Володарского района корреспонденту «Кавказского узла» по телефону не удалось. Сотрудница администрации посоветовала журналисту направить районным властям официальный запрос.

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