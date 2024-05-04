Двое военных из Ингушетии убиты в зоне СВО

04 мая 2024, 07:28

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Аслан Долов и Казбек Бобхоев погибли на Украине, сообщили власти. С начала специальной военной операции признаны убитыми не менее 58 бойцов из Ингушетии.

Как информировал "Кавказский узел", 14 апреля стало известно, что Адам Дзейтов убит на Украине. Он стал, по меньшей мере, 56-м военным из Ингушетии, который был официально признан убитым в ходе специальной военной операции.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Военнослужащие из Ингушетии Аслан Долов и Казбек Бобхоев погибли в зоне проведения спецоперации на Украине, каждый из них посмертно награжден орденом Мужества, сообщил 3 мая в своем телеграм-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 58 бойцов из Ингушетии.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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