Песах на юге России и Северном Кавказе

03 мая 2024, 23:08

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Песах (Еврейская Пасха) считается одним из самых важных праздников иудаизма. Он отмечается еврейским народом в честь Исхода евреев из египетского рабства, которое длилось несколько веков. В 2024 году иудеи юга России отметили Песах спокойно, но с усилением мер безопасности.

Название «Песах» образовано от ивритского слова «пасах», что означает «прошел мимо», «миновал»: во время десятой казни Египетской Всевышний, наказывая египтян, как бы «обошел стороной» еврейские дома. .

В 2024 году Песах начался с заходом Солнца 22 апреля и закончился вечером 30 апреля .

Песах на юге России

Несмотря на массовые антисемитские акции, прошедшие осенью 2023 года, во многих городах юга России Песах отмечался по-прежнему, хотя и при усиленных мерах безопасности, рассказали “Кавказскому узлу” представители местных еврейских общин.

Так, в Волгограде, по словам представителя местной еврейской общины, региональное управление МВД из-за возможности антисемитских актов установило автопатруль около синагоги. Верующие раздавали нуждающимся продуктовые наборы и провели седер (обрядовый ужин).

В Ростове-на-Дону прошли три седера с участием более 500 человек , представители общины раздали наборы продуктов и мацу тем кто не смог из-за возраста прийти в синагогу сам, следует из сообщения в Telegram-канале ростовских иудеев.

В Кисловодске седер прошел с соблюдением необходимых мер безопасности, хотя представители еврейской общины города за последний год не сталкивались с какими-либо прооявлениями антисемитизма.

Песах в Дагестане

Внимание к празднованию Песаха именно в Дагестане связано с волной антисемитских выступлений в республике осенью 2023 года.

По сообщениям представителей еврейских общин Дагестана, Песах в республике отметили спокойно, хотя Махачкале было решено не проводить масштабные мероприятия в театре.

Централизованная религиозная организация иудейских общин Дагестана оказала помощь нуждающимся евреям в Махачкале и Хасавюрте, отправив им мацу и кошерное вино. На седер в Махачкале пришли 40-50 человек, праздник прошел в ограниченном формате.

В Хасавюрте негде было провести седер, поскольку помещение, занимаемое общиной, находится на ремонте. Члены общины праздновали Песах дома.

29 октября 2023 года в Хасавюрте сотни людей собрались у гостиницы "Фламинго" после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля. Силовики позволили участникам протестов убедиться, что среди постояльцев гостиницы лишь туристы из разных регионов России, после чего протестующие разошлись.

В Дербенте в седере участвовали около 100 человек, что примерно столько же, сколько было в прошлые годы. Местная община оказала помощь бедным евреям не только в Дербенте, но и в разных городах Дагестана, где иудейские сообщества невелики.

В еврейской общине Кизляра седера в этом году не было, но местные иудеи раздавали нуждающимся продуктовые наборы.

Мотивы и триггеры антиеврейских выступлений 2023 года

Серия антисемитских акций прошла в октябре 2023 года в регионах Северного Кавказа. В Карачаево-Черкессии и Дагестане протестующие требовали не пускать туда приезжих из Израиля, в Махачкале участники протестов проникли в аэропорт и пытались найти там приезжих из Израиля, в Кабардино-Балкарии сгорел строящийся еврейский культурный центр, а в соцсетях опубликованы персональные данные раввинов и адреса синагог. На “Кавказском узеле” опубликованы справки о наиболее массовых антисемитских акциях на Северном Кавказе.

Эксперт по Северному Кавказу, пожелавший сохранить анонимность, убежден, что протест в Дагестане в октябре 2023 года “носил скорее антиизраильский, чем антисемитский характер”. Жители республики утверждали, что он не был направлен против местных евреев, живущих в Дагестане. “Организаторы акции также публично дистанцировались от расистской трактовки ее содержания. В то же время не очевидно, что рядовые участники протеста проводили жесткую грань между этими двумя пониманиям, поэтому опасность перерастания антиизраильских выступлений в антисемитские нельзя недооценивать”, - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что ⁠палестино-израильский конфликт был фреймирован организаторами протеста как противостояние мусульман и их угнетателей, в результате чего протест явно апеллировал к исламской солидарности. «В то же время не только официальные, но и салафитские религиозные лидеры негативно восприняли его насильственный характер. По поводу сути протеста также звучали разные мнения. Так, например, отмечалось, что нет логики в том, чтобы предлагать евреям покидать землю Израиля как принадлежащую палестинцам, и в то же время не пускать их в Дагестан», - заявил эксперт.

По мнению аналитика, насильственный характер акции во многом определялся тем, что попытки мирного пропалестинского протеста пресекались. Кроме того, во второй половине 2010-х годов сильных религиозных лидеров, которые могли обеспечить мирный организованный протест, вытеснили из республики или заставили замолчать . “А те, кто пытался регулировать протест дистанционно, судя по всему, не смогли удержать контроль. Таким образом, протест носил в первую очередь антиизраильский характер, подпитываясь религиозными чувствами и деколониальной повесткой”, - заявил эксперт.

Поскольку не все участники акций и сочувствующие палестинцам четко отделяют антиизраильские настроения от антисемитских, повышенные меры безопасности на религиозных объектах и иудейских праздниках представляются вполне оправданными, хотя какие-либо серьезные угрозы еврейской общине Дагестане не просматриваются, заключил эксперт.

Традиции Песаха

Отмечать Песах начинают на 14-й день весеннего месяца нисан по еврейскому лунному календарю, который выпадает на март-апрель григорианского календаря. В Израиле Песах идет в течение семи дней, а в остальных странах, где проживают еврейские диаспоры, в том числе и России, — в течение восьми дней. Первый и последний дни торжества – выходные, остальные дни – считаются «праздничными буднями». .

В первый день праздника в синагогах проводят праздничные службы с благодарностью Богу за спасение от рабства. Вечером первого дня Песаха иудеи собираются за праздничным столом на седер. При этом иудеи из других стран устраивают его во второй день торжества.

Песах – праздник, олицетворяющий освобождение из неволи и начало новой жизни. В поздравлениях обычно желают ценить обретенную свободу, оставаться хозяевами своей судьбы и смело действовать во имя будущего. По многолетней традиции желают и не забывать о тех, кому особенно нужны помощь, поддержка и забота. С этим связана традиция оказывать помощь нуждающимся перед праздником .

Праздничный ужин – Седер (порядок – на иврите) — наиболее торжественный обряд из всех существующих в иудаизме. Пасхальный седер – заведенный порядок действий во время праздничного ужина, чтения молитв, а также особенности приготовления блюд во время Песаха. С помощью этого иудеи воссоздают историю освобождения евреев из египетского рабства.

Ужин делится на две части – символический и обычный. В первой части подаются специальные блюда, связанные с Песахом. На специальной тарелке выкладывают мацу, зроа (жареная куриная ножка или крылышко, их не едят), горькую зелень, харосет - смесь из тертых яблок, орехов, фиников и корицы, сваренное вкрутую яйцо, любой овощ, вымоченный в соленой воде, хрен. Вторая часть ужина — это обычный праздничный стол. . Во время застолья принято выпивать по четыре бокала вина или виноградного сока — по числу обещаний, которые Бог дал избранному народу. Пятый бокал оставляют нетронутым для пророка Илии, почитаемого иудеями. Для пророка Илии по традиции держат открытыми двери дома.

На протяжении всех дней Песаха категорически запрещено использовать продукты с закваской, приготовление которых сопряжено с процессом брожения. Хамец — мучные изделия из пшеницы, ячменя, ржи и овса не только не едят, но и не хранят в доме. Хамец сжигают в последний день перед Песахом .

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