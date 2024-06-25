Нападение на синагогу стало неожиданностью для иудеев Махачкалы

25 июня 2024, 06:04

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Иудеи Махачкалы не ощущали явных угроз, нападение на синагогу стало для них абсолютной неожиданностью, заявил председатель Централизованной религиозной организации иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев, комментируя нападение 23 июня.

Как писал "Кавказский узел", в 18.00 мск 23 июня, в христианский праздник Дня Святой Троицы, в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу. В Махачкале было совершено также нападение на синагогу. Нападавшие оставили надписи на воротах с указанием на суры и аяты из Корана.

По данным Минздрава Дагестана, в результате нападения погибли 20 человек, 46 пострадали. Сенатор Сулейман Керимов предложил взять на себя расходы по восстановлению храма и синагоги в Дербенте, поврежденных в результате атак боевиков, сообщил депутат Хизри Абакаров. Правительство Дагестана выделило 50 миллионов рублей для помощи семьям погибших и пострадавшим. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Нападение на церковь и синагоги в Дагестане".

Никто из членов еврейской общины Махачкалы не пострадал во время нападения 23 июня, сообщил 24 июня корреспонденту "Кавказского узла" председатель Централизованной религиозной организации иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев.

По его словам, нападение стало для общины абсолютной неожиданностью. "Мы не ощущали каких-то явных угроз. Поэтому я полагаю, что это нападение – следствие чьего-то стремления разрушить республику", - подчеркнул он.

Говорить о будущих шагах общины, в том числе о возможном усилении охраны, по словам Дибияева, пока рано. "Пока там работают правоохранительные органы. Здание оцепили, даже мне сказали пока не приходить, поскольку все еще опасно", - подчеркнул он.

Напомним, 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства"*. Источники, поддерживающие ИГ*, опубликовали заявление, в котором похвалили "братьев с Кавказа" за демонстрацию того, на что они способны. Эти источники не взяли на себя ответственность за само нападение, однако сообщение "убедительно свидетельствует" о том, что ответственность за нападение несет "Вилаят Кавказ", считают исследователи.

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