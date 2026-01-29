Участники еврейских общин указали на снижение интереса к памяти жертв Холокоста

День памяти жертв холокоста отмечают в основном лишь представители еврейских общин, власти ряда регионов прекратили привлекать их к официальным мероприятиям. При этом продолжаются проявления бытового антисемитизма.

Как писал "Кавказский узел", 27 января митинг в День памяти жертв Холокоста в Волгограде собрал около 50 человек. Участники акции подчеркнули важность сохранения памяти о жертвах и изучения причин трагедии, призвав "не забывать ужасы войны".

в рамках ежегодной "Недели памяти жертв Холокоста", которая проходит с 14 по 28 января, сотрудники библиотек и образовательных учреждений, а также представители еврейских общин в регионах СКФО и ЮФО провели лекции, встречи и другие информационные мероприятия. Ежегодная "Неделя памяти жертв Холокоста" – это комплекс мемориальных, культурных и образовательных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. Организатор "Недели памяти" - Российский еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, правительства Москвы и Центра "Холокост".

Председатель еврейской общины Моздока (Северная Осетия) Татьяна Назарова рассказала, что в городе День памяти жертв Холокоста отмечала только еврейская община. «Эта дата для нас святая. И мы каждый год ездим на места массовых расстрелов евреев в Богдановке, Степном, Курской в Ставропольском крае – там нас приглашают местные власти, мы приезжаем на День Победы и отмечая его, также чтим память расстрелянных вместе с местными жителями», - отметила она.

Представитель еврейской общины Майкопа (Адыгея) рассказал, что память о Холокосте поддерживает только сама община. «У нас есть памятный знак жертвам Холокоста, но к нему власти и другие местные жители приезжали только один раз, когда его открывали. А теперь туда ходят лишь члены общины. Раньше нас также приглашали в школы на 27 января, но уже несколько лет не делают этого», - заявил он.

Схожая ситуация, по словам представителя еврейской общины сложилась в Кизляре. «Мне неизвестно, чтобы вне общины (памятный день) как-то отмечался», - отметил собеседник на условиях анонимности.

«Бытовой антисемитизм неискореним»

«В лицо открыто говорить антисемитские оскорбления боятся, но соответствующие настроения у людей есть», - сказал представитель общины Кизляра.

«(Еврейская) община для того, чтобы не привлекать внимания антисемитов предпочитает не афишировать свою деятельность», - указала Галина Данильченко, председатель общины Темрюка (Краснодарский край).

Председатель совета Волгоградского еврейского общинного центра Яэль Иоффе заметила, что «бытовой антисемитизм неискореним», но раввин Волгограда и ее супруг Залман Иоффе ходит пешком из дома в синагогу и обратно.

«И здесь я хочу похвалить правоохранительные органы. У нас с ними тесное взаимодействие. Как пример могу привести митинг 27 января – я даже не писала заявление, что нужен патруль, поскольку предполагала, что из-за морозов придет лишь несколько человек, но полиция прислала патруль, который обеспечивал безопасность митингующих. Также ранее была даже ситуация, когда, чтобы охладить некоторые «горячие головы» был постоянный патруль в помещении синагоги. Предупредительная работа приводит к тому, что до серьезных преступлений дело не доходит», - подчеркнула она.

Преступления на почве антисемитизма в Волгоградской области редки, хотя его проявления встречаются на бытовом уровне, указали ранее члены еврейской общины. Они отметили при этом, что местные иудеи стараются не афишировать свою религиозность. “Кавказский узел” писал о том, что суд в Волгограде приговорил к двум с половиной годам колонии уроженца Дагестана Гасана Абукова, который напал на улице на иудея и избил его. Нападение случилось в июле 2024 года. Государственный обвинитель обжаловала приговор, требуя назначить Абукову четыре года строгого режима, однако Волгоградский облсуд, рассмотрев апелляцию, оставил срок наказания без изменения.

Реставрация махачкалинской синагоги поставлена на паузу

Председатель Совета иудейских общин Республики Дагестан и глава еврейской общины Махачкалы Валерий Дибияев признав, что в республике есть «радикальные элементы», заметил, что они концентрируются не только на евреях. «Так что говорить о каком-то высоком уровне антисемитизма в республике я бы не стал», - подчеркнул он.

При этом ремонт синагоги в Махачкале, пострадавшей в июне 2024 года, уже полгода стоит на месте.

«За эти месяцы ничего не было сделано. До этого стены покрасили, убрали следы гари и все остановилось. Дело в том, что нашим основным спонсором был госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, а после его ареста все остановилось. Сейчас мы сидим и ждем, что будет. Пока что из пяти этажей и цокольного этажа мы можем использовать только цокольный, где невозможная сырость. Поэтому сейчас мы даже не знаем, как будем проводить Песах – один из самых важных праздников», - сказал Дибияев корреспонденту «Кавказского узла».

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".