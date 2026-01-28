Участники митинга в Волгограде призвали помнить о жертвах Холокоста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Митинг памяти жертв Холокоста в Волгограде собрал около 50 человек. Участники акции подчеркнули важность сохранения памяти о жертвах и изучения причин трагедии, призвав "не забывать ужасы войны".

Как писал "Кавказский узел", в рамках ежегодной "Недели памяти жертв Холокоста", которая проходит с 14 по 28 января, сотрудники библиотек и образовательных учреждений, а также представители еврейских общин в регионах СКФО и ЮФО провели лекции, встречи и другие информационные мероприятия.

Ежегодная "Неделя памяти жертв Холокоста" – это комплекс мемориальных, культурных и образовательных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. Организатор "Недели памяти" - Российский еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, правительства Москвы и Центра "Холокост".

В Волгограде 27 января состоялся митинг, посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста. Акция в сквере имени 8 марта в Волгограде у памятника «Жертвам Холокоста на Сталинградской земле» была организована еврейской общиной. По данным главы общины Яэль Иоффе, в митинге приняли участие члены общины, ученики школы «Ор Авнер» и обычные горожане, всего у памятника собралось около 50 человек.

Яэль Иоффе напомнила, что 27 января 1945 года войска Красной Армии освободили узников лагеря смерти Освенцим. «По традиции, существующей с января 2008 года, мемориальные мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста, проходят в этом сквере, на месте расстрела в 1942 году евреев - мирных жителей Сталинграда. Мы собрались, чтобы вспомнить о чудовищных преступлениях нацистов, чтобы подчеркнуть необходимость сохранения памяти о Холокосте и недопустимости повторения подобной трагедии», - заявила Иоффе, открывая митинг.

Активист еврейской общины Хаим Большаков напомнил участникам акции о том, что в этот день в России отмечают две памятные даты: День полной ликвидации блокады Ленинграда и День памяти жертв Холокоста. «Что объединяет трагедию блокады и трагедию Холокоста? В обоих случаях фашисты ставили целью тотальное уничтожение людей лишь потому, что они были ленинградцами и лишь потому, что они были евреями», - пояснил Хаим Большаков.

Ученики школы «Ор Авнер» прочли стихи о Холокосте, также на митинге выступил председатель Комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Алексей Мельниченко. В конце памятного мероприятия главный раввин Волгограда и Волгоградской области Залман Иоффе прочел поминальную молитву - кадиш. По еврейской традиции, в память об умерших на постамент памятника участники акции возложили камешки, цветы и свечи. Провокаций во время митинга не было, у входа в сквер дежурил наряд полиции.

Правоохранители сами, когда где-то в России случались акты антисемитизма, первыми выходили на связь

«К чести правоохранителей, надо сказать, что на все мало-мальские мероприятия нашей общины были установлены дежурства около синагоги. Более того, в некоторых случаях мы их даже не просили, а они сами, когда где-то в России случались акты антисемитизма, первыми выходили на связь. Так бывало не единожды, обещали патрулирования. Профилактическая работа в нашем городе на уровне поставлена», - сказала Яэль Иоффе.

Она рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что с 2017 по 2022 годы в рамках совместного проекта Российского еврейского конгресса, НПЦ «Холокост», а также Волгоградской еврейской религиозной общины и Общинного центра на территории Октябрьского, Калачевского и Котельниковского районов Волгоградской области и в республике Калмыкия были установлены девять памятных знаков на местах массовой гибели еврейского населения: в Водино, Гончаровке, Аксае, Перегрузном, Плодовитом, Каменке, Жутово-1, Приморском, Веселом.

«Нам в семье старики часто рассказывали про погибших во время войны родственников. По маминой линии семья жила в Белоруссии. Выжили только те, кто учился к началу войны в Москве и Минске. Остальных, кто в местечке проживал, всех убили, никто не выжил. Как их убивали, мы не знаем, свидетелей не было. По отцовской линии все пережили войну. Дед воевал, служил в ПВО, имел награду за оборону Москвы, но он умер еще в 1970-х годах. Я его не видела», - рассказала студентка Мила Ганина корреспонденту «Кавказского узла».

Девушка считает, что память о жертвах Холокоста необходимо хранить, а причины трагедии «тщательно изучать и передавать потомкам». «Страшная трагедия, национальная катастрофа. Я не знаю, вот если бы все они выжили, сколько бы потомства было бы, сколько бы добра они все сделать смогли бы. Не просто людей уничтожили, а поколения людей, которые бы могли жить вот среди нас. Войны ужасны своей жестокостью и к живущим и к тем, кто бы мог родиться, но не родился», - сказала Мила Ганина.

Мила отметила, что за последние пять лет она не сталкивалась с актами антисемитизма в Волгограде. В вузе, где она учится, ни одного подобного «позорного случая» она вспомнить не смогла.

Подруга Милы, представившаяся Еленой, заметила, что в их вузе имеются стенды, посвященные Сталинградской битве, но разговоры о Холокосте со студентами не проводятся. «Но в школе, в которой мы учились, в Дзержинском районе Волгограда, нам часто рассказывали и про Великую отечественную войну, и про наших героев, и даже несколько раз про Холокост сообщали», - сказала Елена. Она заметила также, что недавно прослушала аудиокнигу Григория Зинченко «Побег из Бухенвальда», которая произвела на нее сильное впечатление.

«Я ожидала, что сегодня сильный мороз помешает проведению митинга. Но природа смилостивилась, было не холодно и совершенно безветренно. Я здесь живу неподалеку, третий год прихожу на этот митинг. У нас мама воевала, была медсестрой, на Донбассе погибли ее родители. Отец у нас тогда был репрессирован, сидел в Сибири в концлагере. Надо помнить все. Нельзя забывать ужасы войны», - рассказала пенсионерка Антонина Агаркова.

Пенсионерка также отметила, что в Волгограде случаи антисемитизма редки. По ее словам, последний раз об этом говорили как раз во время открытия памятника жертвам Холокоста на Сталинградской земле, - тогда, на следующий день после торжеств, вандал совершил акт вандализма.

Преступления на почве антисемитизма в Волгоградской области редки, хотя его проявления встречаются на бытовом уровне, указали ранее члены еврейской общины. Они отметили при этом, что местные иудеи стараются не афишировать свою религиозность.

“Кавказский узел” писал о том, что суд в Волгограде приговорил к двум с половиной годам колонии уроженца Дагестана Гасана Абукова, который напал на улице на иудея и избил его. Нападение случилось в июле 2024 года. Государственный обвинитель обжаловала приговор, требуя назначить Абукову четыре года строгого режима, однако Волгоградский облсуд, рассмотрев апелляцию, оставил срок наказания без изменения.

Отдельные антисемитские инциденты происходили и ранее. Так, в 2013 году участники байк-шоу забросали камнями принадлежащий еврейской общине детский сад, также не раз осквернялись памятные знаки. В ноябре 2021 года был задержан мужчина, осквернивший памятник жертвам Холокоста, он впоследствии был приговорен к шести годам лишения свободы.