Подозреваемый в осквернении памятника жертвам Холокоста арестован в Волгограде

19 ноября 2021, 13:05

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Суд в Волгограде постановил заключить под стражу подозреваемого в осквернении памятника жертвам Холокоста.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 ноября полиция Волгограда начала проверку по факту нанесения надписи на памятном знаке жертвам Холокоста. В Волгоградском еврейском общинном центре случившееся назвали проявлением антисемитизма. 17 ноября подозреваемый в вандализме был задержан. Им оказался 23-летний ранее судимый местный житель. Он признал вину и раскаялся "частично".

Задержанный по подозрению в нанесении надписи на памятном знаке жертвам Холокоста арестован, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"Судом Дзержинского района удовлетворено ходатайство следователя отдела полиции №3 управления МВД России по Волгограду об аресте на период проведения следствия подозреваемого в вандализме", - цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Напомним, закладной камень на месте расстрела более 600 евреев, убитых в 1942-43 годах, был установлен в волгоградском сквере имени 8 Марта в конце 2007 года. 9 ноября на месте массового расстрела евреев во время Сталинградской битвы был открыт памятник жертвам Холокоста. Братская еврейская могила в Волгограде, на месте которой открыт памятник жертвам Холокоста, долгое время не была отмечена даже на картах. Деньги на памятник были собраны общественными и благотворительными организациями. Идея установки памятника на месте закладного камня более 12 лет не встречала поддержки у волгоградских властей, и лишь после того, как Владимир Путин посетил Израиль в январе 2020 года, "проект мемориализации памяти жертв Холокоста в Волгоградской области сдвинулся с мертвой точки", рассказала в августе этого года председатель совета Волгоградского еврейского общинного центра Яэль Иоффе.