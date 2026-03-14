Житель Дагестана заподозрен в оправдании терроризма

Силовики усмотрели оправдание терроризма в аудиозаписи, которую житель Дагестана опубликовал в интернете.

В отношении жителя Дагестана возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета), сообщило в своем телеграм-канале республиканское управление СКР.

По версии следствия, в мае 2023 года мужчина разместил на своей личной странице аудиоматериал, доступный "неограниченному кругу пользователей сети «Интернет»", который содержал "высказывания, оправдывающие террористическую деятельность".

"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы", - отчиталось ведомство, не сообщив других подробностей.

Часть 2 статьи 205.2 УК РФ предусматривает от штрафа в 300 тысяч рублей до семи лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", с аналогичным обвинением ранее столкнулась журналистка Надежда Кеворкова. Она была обвинена в оправдании терроризма из-за двух публикаций в ее телеграм-канале: репоста текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикации о движении "Талибан", которое было включено в перечень террористических организаций.

Прокурор требовал приговорить Кеворкову к шести годам колонии и штрафу, но суд назначил ей лишь штраф в 600 тысяч рублей. Адвокат заявил, что защита не будет обжаловать приговор, поскольку "это фактически оправдание". Обвинение тоже не оспорило приговор, и он вступил в силу. Сын Кеворковой 13 марта 2025 года организовал сбор средств на оплату штрафа, и уже на следующий день нужная сумма была собрана.

При этом 17 апреля 2025 года Верховный суд России приостановил запрет движения "Талибан". Приостановка запрета означает, что должны быть прекращены уголовные дела об оправдании терроризма, связанные с "Талибаном", заявил адвокат Кеворковой.