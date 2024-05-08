Кеворкова Надежда Витальевна

08 мая 2024, 23:50

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Историк и журналист Надежда Кеворкова была арестована 6 мая 2024 года по обвинению в оправдании терроризма за публикации в своем Telegram-канале. Поводом для уголовного преследования Кеворковой стали репост текста о нападении на Нальчик, написанного в 2010 году журналистом Орханом Джемалем, и публикация о движении "Талибан"*.

Биография

Надежда Кеворкова родилась в Москве 25 октября 1958 года. Окончила исторический факультет Московского государственного университета.

В 1988 году вместе с главным редактором Александром Огородниковым начала издавать альманах «Бюллетень христианской общественности», а затем — газету «Вестник христианской демократии». .

С 1992 года работала в православной гимназии «Радонеж».

В 1997–2002 годах — постоянный обозреватель журнала «НГ-Религии».

В 1998 году была специальным корреспондентом «Независимой газеты» в США. Работала репортером в Ливане, Афганистане, Пакистане, Иране, Ираке, Турции, Судане, Сирии, в Секторе Газа и на Северном Кавказе.

Кеворкова была также обозревателем в «Газете», «Огоньке» и других российских СМИ.

В 2010 году Надежду Кеворкову номинировали на премию International Women of Courage.

Кеворкова – автор нескольких статей для «Большой российской энциклопедии». Основными темами ее публикаций были религия, православие и ислам.

Кроме того, предметом внимания Кеворковой стал палестино-израильский конфликт, который она освещает уже более 20 лет . Надежда Кеворкова – автор книг «Палестина. Сопротивление» и «Если я забуду тебя, Иерусалим» , В феврале 2024 года она объявила о выходе третьей книги из этого цикла – «Палестина: если мне надо будет умереть...» .

Уголовное преследование и арест

Надежда Кеворкова была задержана 6 мая 2024 года, а в ее квартире прошел обыск . Следователи обвинили журналистку в оправдании терроризма. Поводом стали два поста в ее Telegram-канале. Первая публикация датирована 2018 годом и представляет собой репост текста о нападении на Нальчик, написанного в 2010 году журналистом Орханом Джемалем, близким другом Кеворковой. К тексту Орхана Джемаля Кеворкова от себя добавила лишь одну фразу: "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова". Как написал ее адвокат Калой Ахильгов, “Орхан публиковал текст о нападении в Нальчике еще в далеком 2010 году, а после его убийства Надежда разместила этот текст у себя. Так что это даже не слова Надежды”.

Журналистка была свидетелем защиты на судебном процессе по делу о нападении на Нальчик. В марте 2013 года она дала показания в пользу одного из подсудимых Расула Кудаева.

13 октября 2005 года произошло вооруженное нападение на Нальчик. В нем, по данным следствия, приняли участие не менее 250 боевиков. В результате погибли 35 силовиков и 15 гражданских лиц, 129 силовиков и 66 гражданских были ранены. В ходе боев в городе были убиты 95 боевиков, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

Бывший муж Кеворковой Максим Шевченко в своем Telegram-канале написал, что Кеворкова "как журналист, безусловно, писала о пытках во время следствия и о нарушениях во время тянувшегося несколько лет судебного процесса, названного "процессом пятидесяти восьми" (нападавших на Нальчик )". "Само нападение Басаева на Нальчик Надежда Кеворкова всегда считала актом терроризма и решительно осуждала его", - подчеркнул при этом Шевченко .

Второй пост, ставший поводом для уголовного преследования Надежды Кеворковой, был опубликован в ее Telegram-канале в 2021 году и связан с деятельностью движения «Талибан»*. Адвокат Кеворковой Калой Ахильгов, комментируя обвинение, привел в виде цитаты позицию главы МИД РФ Сергея Лаврова, в 2018 году заявившего: “Мы никогда не скрывали, что поддерживаем контакты с талибами*, это часть афганского общества" . Максим Шевченко также считает, что обвинение Кеворковой в поддержке "Талибана"* звучит "как обвинение российского государства в поддержке дипломатических отношений с Афганистаном".

Надежда Кеворкова во время допроса в Следкоме отказалась признать вину в оправдании терроризма. Басманный суд Москвы арестовал ее на два месяца, до 6 июля. Поддержать журналистку в суде пришли ее родные и коллеги, несколько журналистов и правозащитников заявили о готовности поручиться за нее.

Что освещала Кеворкова в соцсетях

В литературно-историческом проекте “Джихад русской литературы” на "Алиф ТВ" Надежда Кеворкова как соавтор и ведущая рассматривала кавказский и мусульманские вопросы через призму творчества русских писателей, как классиков так и современников. Среди ее собеседников были Гейдар Джемаль, Сергей Медведев, Лев Рубинштейн. Темой бесед была история сопротивления народов Кавказа военным действиям Российской империи в этом регионе, это сопротивление в беседах называлось джихадом. Обсуждались причины и последствия Кавказской войны, восприятие русскими писателями того, чему они сами становились свидетелями, побывав на Кавказе, и то, как понимался ислам в Российской империи . На youtube-канале Poistine Кеворкова выступала как эксперт по вопросам политики, чаще всего рассуждая о палестино-израильском конфликте и о Палестине .

В качестве эксперта на YouTube-канале “Новости Кавказа” (GSAC) в беседе с политологом Гелой Васадзе Кеворкова обсуждала проблемы российской части Кавказа в контексте чеченских войн .

В 2024 году Кеворкова писала в своем Telegram-канале и в соцсетях Х и Facebook** в основном о палестино-израильском конфликте, придерживаясь, как следует из ее постов, пропалестинской позиции . В публикациях она приводила аргументы о несправедливом обращении с жителями Газы, особенно после 7 октября 2023 года .

Кеворкова также выступала в защиту мусульман, проживающих на территории России, и высказывалась о действия российских военных во время СВО на Украине, проводя аналогии с действиями силовиков во время чеченских войн .

* движение "Талибан" признано террористической организацией и запрещено в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечания