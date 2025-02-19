Журналистка Надежда Кеворкова оставлена под стражей

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Суд в Москве оставил под стражей журналистку Надежду Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2024 года Басманный суд Москвы оставил Кеворкову под стражей до 5 января, Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу защиты на продление ареста. 3 декабря стало известно, что дело Кеворковой возвращено из прокуратуры следствию для устранения неточностей в обвинении. В декабре суд оставил Кеворкову под арестом до 3 марта. Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об оправдании терроризма в отношении журналистки Надежды Кеворковой.

Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за две публикации в ее телеграм-канале: репост текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"*.

Мосгорсуд оставил в СИЗО журналистку Надежду Кеворкову, сообщило сегодня RusNews со ссылкой на пресс-службу суда.

Информацию об этом перепостил сегодня в своем Telegram-канале сын Надежды Кеворковой Василий Полонский, не уточнив подробности.

Как следует из карточки дела, апелляционная жалоба поступила в Мосгорсуд 28 января, заседание по рассмотрению апелляции было назначено на сегодняшнее утро.

Напомним, что Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за две публикации в ее телеграм-канале: репост текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"*. Как следует из публикации от 23 сентября 2018 года, Кеворкова в своем телеграм-канале полностью перепечатала текст Орхана Джемаля, от себя добавив лишь одну фразу: "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова". В своей статье Орхан Джемаль рассказывал о знакомстве с Анзором Астемировым и о просчетах властей, которые привели к недовольству мусульман.

Текст Джемаля не был признан противозаконным, а доводы о том, что публикация в телеграм-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, заявила ранее защита. Публикации Надежды Кеворковой о событиях в Нальчике в 2005 году касались пыток, которым подвергались задержанные, и раздражали силовиков, при этом террор "она не поддерживала ни в какой форме", заявил бывший супруг Кеворковой, журналист Максим Шевченко.

Кеворкова ранее критически оценивала действия силовиков на Северном Кавказе в целом и в Кабардино-Балкарии, в частности.

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