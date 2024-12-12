Продлен арест Надежды Кеворковой

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Басманный суд оставил под арестом до 3 марта журналистку Надежду Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября Басманный суд Москвы оставил Кеворкову под стражей до 5 января, Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу защиты на продление ареста. 3 декабря стало известно, что дело Кеворковой возвращено из прокуратуры следствию для устранения неточностей в обвинении.

Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за две публикации в ее телеграм-канале: репост текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"*.

Сегодня в Басманном районном суде Москвы состоялось заседание по продлению ареста Надежде Кеворковой. Суд принял решение продлить срок ареста до 3 марта, говорится в сообщении в Telegrram-канале ее сына Василия Полонского.

Адвокат Альбина Павлова заявила в суде, что 9 декабря в Госдуму внесен законопроект, который предусматривает механизм временного приостановления запрета деятельности организаций, в том числе тех, чья деятельность направлена на совершение действий террористической направленности. "Один из эпизодов у Кеворковой как раз связан с постом о "Талибане". Кеворкова никак не может повлиять на ход расследования — она уже давала показания. Единственное — она не согласна с тем, что её пост оправдывал терроризм. Кеворкова положительно характеризуется, имеет многочисленные награды, поручительства уважаемых людей", - процитировало ее RusNews. Суд оставил эти доводы без внимания.

Напомним, что Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за две публикации в ее телеграм-канале: репост текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"*. Как следует из публикации от 23 сентября 2018 года, Кеворкова в своем телеграм-канале полностью перепечатала текст Орхана Джемаля, от себя добавив лишь одну фразу: "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова". В своей статье Орхан Джемаль рассказывал о знакомстве с Анзором Астемировым и о просчетах властей, которые привели к недовольству мусульман.

Текст Джемаля не был признан противозаконным, а доводы о том, что публикация в телеграм-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, заявила ранее защита. Публикации Надежды Кеворковой о событиях в Нальчике в 2005 году касались пыток, которым подвергались задержанные, и раздражали силовиков, при этом террор "она не поддерживала ни в какой форме", заявил бывший супруг Кеворковой, журналист Максим Шевченко.

13 октября 2005 года произошло вооруженное нападение на Нальчик, участнику которого, Анзору Астемирову, посвящена статья Орхана Джемаля от 2010 года. В нападении, по данным следствия, приняли участие по меньшей мере 250 боевиков. В результате погибли 35 силовиков и 15 гражданских лиц, были убиты 95 боевиков, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

Кеворкова ранее критически оценивала действия силовиков на Северном Кавказе в целом и в Кабардино-Балкарии, в частности. Так, в ночь со 2 на 3 июля 2021 года силовики заявили, что провели контртеррористическую операцию в Нальчике и Баксане, в результате которой были объявлены убитыми пятеро предполагаемых боевиков. Кеворкова сообщила, что одним из убитых является осужденный ранее по делу о нападении на Нальчик в 2005 году Хасанби Хупсиргенов. По ее данным, все пятеро – Хасанби Хупсиргенов, Анзор Баразов, Арсен Мендохов, Мамаз Чихрадзе и Хасан Шогенов – перед спецоперацией были похищены, а вся спецоперация была инсценировкой.

Российский журналист и военный репортер Орхан Джемаль 30 июля 2018 года был убит в Центральной Африке во время съемок документального фильма о деятельности частной военной компании "Вагнер". Вместе с Джемалем были убиты оператор Кирилл Радченко и ростовский режиссер Александр Расторгуев. Следствие назвало причиной убийства ограбление. Коллеги Джемаля, в том числе Надежда Кеворкова, раскритиковали эту версию. В частности, по мнению Кеворковой, у следствия была установка "ничего не расследовать".

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* движение "Талибан" признано террористическим, его деятельность запрещена в России.

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