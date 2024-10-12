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17:05, 12 октября 2024

Завершено следствие по делу Кеворковой

Надежда Кеворкова. Стоп-кадр видео "Алиф ТВ" от 06.05.24, https://www.youtube.com/watch?v=f2BogkW7P80

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи отчитались о завершении расследования уголовного дела журналистки Надежды Кеворковой, обвиняемой в оправдании терроризма из-за двух публикаций в телеграм-канале, сообщил сегодня адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая суд в Москве постановил заключить под стражу 65-летнюю журналистку Надежду Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма. Кеворкова не признала вину. Срок ее ареста неоднократно продлевался, в последний раз это произошло 3 октября.

Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за две публикации в ее телеграм-канале: репост текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"*. Как следует из публикации от 23 сентября 2018 года, Кеворкова в своем телеграм-канале полностью перепечатала текст Орхана Джемаля, от себя добавив лишь одну фразу: "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова". В своей статье Орхан Джемаль рассказывал о знакомстве с Анзором Астемировым и о просчетах властей, которые привели к недовольству мусульман.

Следствие по делу Надежды Кеворковой завершено, сообщил сегодня в своем телеграм-канале ее адвокат Калой Ахильгов. "Надежде, наконец, предъявили обвинение в окончательной редакции. Никаких сюрпризов для защиты нет: все те же два эпизода публикаций в телеграм-канале – один пост про талибов*, второй – перепост заметки покойного Орхана Джемаля, которую он публиковал в далеком 2010 году", - написал он.

Обвинение основано на экспертизе, проведенной в Московском исследовательском центре. Согласно выводам эксперта, в публикации о "Талибане"* «имеются признаки положительного отношения к деятельности участников движения», а в публикации текста Орхана Джемаля "эксперт увидел признаки оправдания деятельности указанных в тексте лиц, которых давно нет в живых", отметил Ахильгов.

Текст Орхана Джемаля не был признан противозаконным, а доводы о том, что публикация в телеграм-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, заявила ранее защита. Публикации Надежды Кеворковой о событиях в Нальчике в 2005 году касались пыток, которым подвергались задержанные, и раздражали силовиков, при этом террор "она не поддерживала ни в какой форме", заявил бывший супруг Кеворковой, журналист Максим Шевченко.

При этом, согласно экспертизе, в обеих публикациях "отсутствуют лингвистические и психологические признаки" обвинения кого-либо, возбуждения вражды, пропаганды исключительности и превосходства, а также признаки угрозы насильственных действий. Авторы экспертизы также указали, что тексты не содержат признаков пропаганды идеологии насилия "в целях воздействия на решения органов власти", указал адвокат.

Из-за этих двух постов, не несущих никакой общественной опасности, возбудили уголовное дело

"В общем, следствие по делу завершено. Из-за этих двух постов, не несущих никакой общественной опасности, возбудили уголовное дело, а женщину в возрасте посадили в тюрьму. На следующей неделе мы приступаем к ознакомлению с материалами уголовного дела. Полагаю, что в ноябре дело поступит в военный гарнизонный суд для рассмотрения по существу", - написал он.

Сын Кеворковой Василий Полонский, также освещающий ход расследования, в своем телеграм-канале сделал репост публикации Калоя Ахильгова, не дополнив ее другой информацией.

Напомним, 13 октября 2005 года произошло вооруженное нападение на Нальчик, участнику которого, Анзору Астемирову, посвящена статья Орхана Джемаля от 2010 года. В нападении, по данным следствия, приняли участие по меньшей мере 250 боевиков. В результате погибли 35 силовиков и 15 гражданских лиц, были убиты 95 боевиков, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

Защита добилась приобщения к делу высказываний президента России и главы МИД о возможности выстраивания отношений с правительством "Талибана"* и исключением движения из списка запрещенных в России. 

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* движение "Талибан" признано террористическим, его деятельность запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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