Защита намерена обжаловать продление ареста Надежде Кеворковой

18 июня 2024, 20:28

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Защита добилась приобщения к делу Надежды Кеворковой, обвиняемой в оправдании терроризма, высказываний президента России и главы МИД о возможности выстраивания отношений с правительством "Талибана"* и исключением движения из списка запрещенных в России, сообщила адвокат. Продление ареста журналистке будет обжаловано.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая Басманный суд Москвы арестовал на два месяца 65-летнюю журналистку Надежду Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма. Кеворкова во время допроса в Следственном комитете отказалась признать вину. Сегодня Басманный суд Москвы продлил ей срок ареста до 6 августа.

Текст Орхана Джемаля, публикация которого стала поводом для обвинения Кеворковой, ранее не был признан противозаконным. Доводы о том, что публикация в телеграм-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, подчеркнула адвокат. Публикации Надежды Кеворковой о событиях в Нальчике в 2005 году касались пыток, которым подвергались задержанные, и раздражали силовиков, при этом террор "она не поддерживала ни в какой форме", заявил бывший супруг Кеворковой, журналист Максим Шевченко.

Сегодня в Басманном суде Москвы рассматривали ходатайство о продлении содержания под стражей журналистки Надежды Кеворковой. Журналистку доставили в зал суда из СИЗО на заседание. В суд пришли представители СМИ, а также родственники, коллеги, друзья Кеворковой, но войти в зал смогли только близкие родственники. Пишущих журналистов просто не пустили в зал. Судья выступил против того,чтобы поставили дополнительную лавку для прессы и публики, в зал пустили только семь человек, в том числе одного журналиста, сообщил корреспондент "Кавказского узла", побывавший в суде.

Судья Басманного суда Тимур Вахрамеев зачитал решение о продлении содержания под стражей журналистки Надежды Кеворковой без мотивировочной части. Мотивы содержания под стражей 65-летней журналистки озвучил следователь, который уверен, что "Кеворкова может оказать давление на свидетелей и скрыть материалы по делу".

Сама Надежда держалась бодро, с улыбкой. Корреспондент "Кавказского узла" вместе с другими журналистами смог сфотографировать Кеворкову перед началом заседания.

Знакомые журналистки поздравляли её с рождением внучки, дочери Василия Полонского.

Журналистам удалось задать вопрос Кеворковой об условиях содержания. "Нормально, как в пионерском лагере", - ответила она. После этого судебный пристав прервал общение. Большинство как журналистов, так и тех, кто пришел поддержать Кеворкову, не были допущены в зал суда.

Адвокат Кеворковой Альбина Павлова просила суд избрать иную меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Защита также выдвинула ряд ходатайств.

"В этот раз, в отличие от прошлого заседания, судья согласился приобщить к делу высказывания официальных лиц РФ (Путина, Лаврова) о движении "Талибан" (Организация "Движение Талибан" запрещена на территории России), из которых явствовало возможность исключения движения из списка экстремистских", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Альбина Павлова.

Инициатива об исключении движения "Талибан" из списка запрещенных в России террористических организаций связана с тем, что оно обладает реальной властью в Афганистане, заявил 27 мая глава МИД России Сергей Лавров. "Они являются реальной властью. Афганистан нам небезразличен", - привело его слова ТАСС. Лавров добавил, что этот процесс связан с «осознанием реальности». Схожее мнение день спустя высказал и президент России, отметив, что необходимо выстраивать отношения с исламистским радикальным движением "Талибан". "Выстраивать как-то надо, это же люди, которые контролируют страну", — привело его слова ТАСС 28 мая. Схожее мнение глава государства озвучил и 5 июня. "Мы всегда исходили из того, что надо исходить из реалий. Талибы контролируют власть в Афганистане. <...> Надо выстраивать отношения с правительством "Талибана"", - процитировало его агентство.

Она отметила, что условия содержания в СИЗО Кеворкову не расстраивают. "Она вообще не любит жаловаться и не жалуется. Письма доходят. Свиданий с родственниками не было, хотя они просили об этом. Но это обычная практика, на предварительном следствии очень редко разрешают свидания" - пояснила Павлова.

Она указала, что апелляция на избрание меры пресечения 7 мая будет рассматриваться в Мосгорсуде только 26 июня. "Это продление мы тоже обжалуем" ,- сказала Павлова.

Одна из родственниц Кеворковой (Полонского не было за суде) сообщила, что письма до Надежды доходят отовсюду без проблем. "Нет и проблем с посылками и передачами. В том числе передавали и книги из домашней библиотеки. Они проходят проверку в тюремной библиотеке, которая ставит свой штамп на них ", - пояснила она.

По словам близких Кеворковой, посылки ей следует отправлять лишь согласовав с защитниками и родственниками .

Напомним, Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за публикации в ее телеграм-канале. Поводом стали репост текста от 2010 года журналиста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан". Как следует из публикации от 23 сентября 2018 года, Кеворкова в своем Telegram-канале полностью перепечатала текст Орхана Джемаля, от себя добавив лишь одну фразу: "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова". В своей статье Орхан Джемаль рассказывал о знакомстве с Анзором Астемировым и о просчетах властей, которые привели к недовольству мусульман.

13 октября 2005 года произошло вооруженное нападение на Нальчик, участнику которого, Анзору Астемирову, посвящена статья Джемаля от 2010 года. В нападении, по данным следствия, приняли участие по меньшей мере 250 боевиков. В результате погибли 35 силовиков и 15 гражданских лиц, 129 силовиков и 66 гражданских были ранены. В ходе боев в городе были убиты 95 боевиков, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

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* движение "Талибан" признано террористическим, его деятельность запрещена в России

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