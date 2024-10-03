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17:16, 3 октября 2024

Суд оставил под стражей журналистку Надежду Кеворкову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Басманный суд Москвы до 4 ноября продлил арест журналистки Надежды Кеворковой по делу об оправдании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу 65-летнюю журналистку Надежду Кеворкову (Росфинмониторинг включил ее имя в перечень террористов и экстремистов), обвиняемую в оправдании терроризма. Кеворкова не признала вину. 26 июня Мосгорсуд оставил ее под стражей. 2 августа срок ареста Кеворковой был продлен на два месяца. В обоснование требования об аресте журналистки следователь заявил, что она может воспользоваться обширными связями среди высокопоставленных лиц и найти искусственные доказательства своей невиновности.  21 сентября Басманный суд Москвы отказался отменить постановление о возбуждении уголовного дела против Кеворковой, которое защита обжаловала в связи с безосновательностью и рядом нарушений. 

Басманный суд Москвы на месяц, до 4 ноября, продлил срок содержания под стражей журналистки Надежды Кеворковой, говорится в Telegram-канале ее сына Василия Полонского.

"Мама уже полгода в СИЗО непонятно за что", - прокомментировал он решение суда.

Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за публикации в ее телеграм-канале. Поводом стали репост текста от 2010 года журналиста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"*. Как следует из публикации от 23 сентября 2018 года, Кеворкова в своем Telegram-канале полностью перепечатала текст Орхана Джемаля, от себя добавив лишь одну фразу: "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова".

В своей статье Орхан Джемаль рассказывал о знакомстве с Анзором Астемировым и о просчетах властей, которые привели к недовольству мусульман.

13 октября 2005 года произошло вооруженное нападение на Нальчик, участнику которого, Анзору Астемирову, посвящена статья Джемаля от 2010 года. В нападении, по данным следствия, приняли участие по меньшей мере 250 боевиков. В результате погибли 35 силовиков и 15 гражданских лиц, 129 силовиков и 66 гражданских были ранены. В ходе боев в городе были убиты 95 боевиков, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

Текст Орхана Джемаля ранее не был признан противозаконным, а доводы о том, что публикация в телеграм-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, подчеркнула адвокат. Публикации Надежды Кеворковой о событиях в Нальчике в 2005 году касались пыток, которым подвергались задержанные, и раздражали силовиков, при этом террор "она не поддерживала ни в какой форме", заявил бывший супруг Кеворковой, журналист Максим Шевченко.

Защита добилась приобщения к делу высказываний президента России и главы МИД о возможности выстраивания отношений с правительством "Талибана"* и исключением движения из списка запрещенных в России. 

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* движение "Талибан" признано террористическим, его деятельность запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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