Суд отказался отменить уголовное преследование Кеворковой

21 сентября 2024, 00:05

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Басманный суд Москвы отказался отменить постановление о возбуждении уголовного дела против Надежды Кеворковой, которое защита журналистки обжаловала в связи с безосновательностью и рядом нарушений.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу 65-летнюю журналистку Надежду Кеворкову (Росфинмониторинг включил ее имя в перечень террористов и экстремистов), обвиняемую в оправдании терроризма. Кеворкова не признала вину. 26 июня Мосгорсуд оставил ее под стражей. 2 августа срок ареста Кеворковой был продлен на два месяца. В обоснование требования об аресте журналистки следователь заявил, что она может воспользоваться обширными связами среди высокопоставленных лиц и найти искусственные доказательства своей невиновности.

О результатах заседания по жалобе защиты Кеворковой 20 сентября сообщил в своем телеграм-канале сын журналистки Василий Полонский.

“Басманный суд рассматривал жалобу нашего адвоката Калоя Ахильгова на арест моей мамы. Предсказуемо отказали, но сделать это нужно было. Мама была по видеосвязи”, - написал он, поблагодарив коллег Кеворковой, пришедших в суд.

Защита требовала отменить постановление о возбуждении уголовного дела, ссылаясь на ряд значимых нарушений. В документе нет ни повода, ни оснований для возбуждения дела, пояснил адвокат Калой Ахильгов, комментируя результаты заседания.

Защита также указывала на технические и процессуальные нарушения в постановлении, в частности тот факт, что на один материал проверки следствие ссылается по двум эпизодам.

Юридически эти нарушения позволяют требовать отмены постановления, однако на практике суды отказываются удовлетворять такие жалобы. “Суды, поскольку дело уже расследуется, находится на завершающей стадии, технически отказывают», - сказал Ахильгов в видеокомментарии ресурсу RusNews.

Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за публикации в ее телеграм-канале. Поводом стали репост текста от 2010 года журналиста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"*. Как следует из публикации от 23 сентября 2018 года, Кеворкова в своем Telegram-канале полностью перепечатала текст Орхана Джемаля, от себя добавив лишь одну фразу: "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова".

В своей статье Орхан Джемаль рассказывал о знакомстве с Анзором Астемировым и о просчетах властей, которые привели к недовольству мусульман.

13 октября 2005 года произошло вооруженное нападение на Нальчик, участнику которого, Анзору Астемирову, посвящена статья Джемаля от 2010 года. В нападении, по данным следствия, приняли участие по меньшей мере 250 боевиков. В результате погибли 35 силовиков и 15 гражданских лиц, 129 силовиков и 66 гражданских были ранены. В ходе боев в городе были убиты 95 боевиков, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

Текст Орхана Джемаля ранее не был признан противозаконным, а доводы о том, что публикация в телеграм-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, подчеркнула адвокат. Публикации Надежды Кеворковой о событиях в Нальчике в 2005 году касались пыток, которым подвергались задержанные, и раздражали силовиков, при этом террор "она не поддерживала ни в какой форме", заявил бывший супруг Кеворковой, журналист Максим Шевченко.

Защита добилась приобщения к делу высказываний президента России и главы МИД о возможности выстраивания отношений с правительством "Талибана"* и исключением движения из списка запрещенных в России.

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* движение "Талибан" признано террористическим, его деятельность запрещена в России.

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