Следователь связал требование продлить арест Кеворковой с ее профессией и связями

03 августа 2024, 02:15

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Журналистка Надежда Кеворкова может воспользоваться обширными связами среди высокопоставленных лиц и найти искусственные доказательства своей невиновности, заявил следователь, требуя продлить ей срок ареста. Следствие фактически завершено, на него невозможно повлиять, отметил адвокат Калой Ахильгов.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу 65-летнюю журналистку Надежду Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма. Кеворкова не признала вину. 26 июня Мосгорсуд оставил ее под стражей. 2 августа в Басманном суде Москвы были запланированы два заседания по делу Кеворковой. Заседание, на котором планировалось рассмотрение жалобы на арест, отменено. В тот же день срок ареста Кеворковой был продлен на два месяца.

Так как назначенное судьей время начала заседания по продлению меры пресечения Надежде Кеворковой не было соблюдено, участникам и слушателям процесса пришлось ждать до 22.00 мск. При этом суд в пятницу работает лишь до 16.45 мск. В связи с этим судебные приставы потребовали, чтобы большая часть слушателей покинула здание суда, передает корреспондент "Кавказского узла".

В зале суда остались только дочь и мать Кеворковой, с большим трудом удалось отстоять присутствие также ее дяди. Приставы разрешили также остаться журналистам.

Корреспондент "Кавказского узла" поговорил с теми, кто пришел поддержать Кеворкову. Активистка София призналась, что лично с нею не знакома, но на "политические процессы" приходит часто. "Всегда важно человеку, несправедливо обвиненному, показать, что его поддерживают", - сказала она.

Вазген знаком с Кеворковой и её семьей, он считает для себя долгом прийти и поприветствовать её в суде. "Хочется, чтобы она чувствовала поддержку", - сказал он.

Поддержать Надежду можно в первую очередь письмами, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сын Кеворковой Василий Полонский. "Наряду с этим можно посылать книги ей. Но так, чтобы авторы не были иноагентами. Надо проверять, чтобы книги не были в списке запрещённых. И воздержаться от посылки исламской литературы", - добавил он.

Следователь в своем ходатайстве заявил, что Кеворкова обвиняется в совершении тяжких преступлений, следовательно, срок ареста следует продлить, так как никакая другая мера пресечения не подойдет. "Она журналистика и может воспользуется обширными связями среди высокопоставленных лиц. Она может найти "искусственные доказательства" своей невиновности. Все, кроме содержания под стражей, создаст препятствия для объективного расследования", - заявил следователь.

Нет доводов, что Кеворкова как-то может влиять и может скрыться от следствия.

Нет доказательств "влиятельности" Кеворковой, заявил адвокат Калой Ахильгов. "Нет доводов, что Кеворкова как-то может влиять и может скрыться от следствия. Следствие фактически завершено. Как можно повлиять на то, что завершено. Характеристики Кеворковой только положительные", - указал он.

Сама Кеворкова в ходе заседания говорила лишь о согласии с позицией адвоката. Но судья не внял доводам защиты.

Калой Ахильгов будет обжаловать решение суда о продлении ареста.

Напомним, Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за публикации в ее телеграм-канале. Поводом стали репост текста от 2010 года журналиста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"*. Как следует из публикации от 23 сентября 2018 года, Кеворкова в своем Telegram-канале полностью перепечатала текст Орхана Джемаля, от себя добавив лишь одну фразу: "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова". В своей статье Орхан Джемаль рассказывал о знакомстве с Анзором Астемировым и о просчетах властей, которые привели к недовольству мусульман.

13 октября 2005 года произошло вооруженное нападение на Нальчик, участнику которого, Анзору Астемирову, посвящена статья Джемаля от 2010 года. В нападении, по данным следствия, приняли участие по меньшей мере 250 боевиков. В результате погибли 35 силовиков и 15 гражданских лиц, 129 силовиков и 66 гражданских были ранены. В ходе боев в городе были убиты 95 боевиков, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

Текст Орхана Джемаля ранее не был признан противозаконным, а доводы о том, что публикация в телеграм-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, подчеркнула адвокат. Публикации Надежды Кеворковой о событиях в Нальчике в 2005 году касались пыток, которым подвергались задержанные, и раздражали силовиков, при этом террор "она не поддерживала ни в какой форме", заявил бывший супруг Кеворковой, журналист Максим Шевченко.

Защита добилась приобщения к делу высказываний президента России и главы МИД о возможности выстраивания отношений с правительством "Талибана"* и исключением движения из списка запрещенных в России, сообщила 18 июня адвокат.

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* движение "Талибан" признано террористическим, его деятельность запрещена в России.

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