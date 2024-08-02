Суд продлил срок ареста Надежды Кеворковой

02 августа 2024, 22:46

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Срок ареста журналистки Надежды Кеворковой, обвиняемой в оправдании терроризма, продлен на два месяца.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу 65-летнюю журналистку Надежду Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма. Кеворкова не признала вину. 26 июня Мосгорсуд оставил ее под стражей. Сегодня в Басманном суде Москвы были запланированы два заседания по делу Кеворковой. Заседание, на котором планировалось рассмотрение жалобы на арест, отменено.

Следствие на сегодняшнем заседании потребовало продлить на два месяца срок ареста журналистки Надежды Кеворковой. Судья Басманного суда не принял во внимание доводы защитника Кеворковой Калоя Ахильгова и поручительства ряда известных людей и ходатайство о переводе под домашний арест. Журналистку Надежду Кеворкову оставили под стражей до 6 октября, сообщил корреспондент "Кавказского узла", побывавший в суде.

Родственникам и журналистам почти семь часов пришлось дожидаться в Басманном суде решения о продлении содержания под стражей.

Напомним, Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за публикации в ее телеграм-канале. Поводом стали репост текста от 2010 года журналиста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"*. Как следует из публикации от 23 сентября 2018 года, Кеворкова в своем Telegram-канале полностью перепечатала текст Орхана Джемаля, от себя добавив лишь одну фразу: "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова". В своей статье Орхан Джемаль рассказывал о знакомстве с Анзором Астемировым и о просчетах властей, которые привели к недовольству мусульман.

13 октября 2005 года произошло вооруженное нападение на Нальчик, участнику которого, Анзору Астемирову, посвящена статья Джемаля от 2010 года. В нападении, по данным следствия, приняли участие по меньшей мере 250 боевиков. В результате погибли 35 силовиков и 15 гражданских лиц, 129 силовиков и 66 гражданских были ранены. В ходе боев в городе были убиты 95 боевиков, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

Текст Орхана Джемаля ранее не был признан противозаконным, а доводы о том, что публикация в телеграм-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, подчеркнула адвокат. Публикации Надежды Кеворковой о событиях в Нальчике в 2005 году касались пыток, которым подвергались задержанные, и раздражали силовиков, при этом террор "она не поддерживала ни в какой форме", заявил бывший супруг Кеворковой, журналист Максим Шевченко.

Защита добилась приобщения к делу высказываний президента России и главы МИД о возможности выстраивания отношений с правительством "Талибана"* и исключением движения из списка запрещенных в России, сообщила 18 июня адвокат.

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* движение "Талибан" признано террористическим, его деятельность запрещена в России.

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