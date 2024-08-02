Суд в Москве отменил заседание по делу Кеворковой

02 августа 2024, 11:36

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Первое из двух намеченных на сегодня заседаний по делу журналистки Надежды Кеворковой не состоялось, поскольку обвиняемую не доставили в суд.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу 65-летнюю журналистку Надежду Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма. Кеворкова не признала вину. 26 июня Мосгорсуд оставил ее под стражей.

Сегодня в Басманном суде Москвы были запланированы два заседания по делу Кеворковой. На заседании в 10 мск планировалось рассмотрение жалобы на арест, а в 16.10 мск – продление меры пресечения. Однако к 10 мск Кеворкову не привезли в суд, и заседание отменили. При этом в суде заверили, что второе заседание "точно будет", передал корреспондент "Кавказского узла".

О переносе заседания сообщил в своем телеграм-канале и сын журналистки Василий Полонский. "У мамы сегодня должен был быть в 10:00 суд, но (!!!) его отменили, потому что не смогли доставить и видеосвязь не смогли обеспечить. Теперь ждём 16:10, там уже будет продление", - написал он.

Напомним, Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за публикации в ее телеграм-канале. Поводом стали репост текста от 2010 года журналиста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"*. Как следует из публикации от 23 сентября 2018 года, Кеворкова в своем Telegram-канале полностью перепечатала текст Орхана Джемаля, от себя добавив лишь одну фразу: "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова". В своей статье Орхан Джемаль рассказывал о знакомстве с Анзором Астемировым и о просчетах властей, которые привели к недовольству мусульман.

13 октября 2005 года произошло вооруженное нападение на Нальчик, участнику которого, Анзору Астемирову, посвящена статья Джемаля от 2010 года. В нападении, по данным следствия, приняли участие по меньшей мере 250 боевиков. В результате погибли 35 силовиков и 15 гражданских лиц, 129 силовиков и 66 гражданских были ранены. В ходе боев в городе были убиты 95 боевиков, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

Текст Орхана Джемаля ранее не был признан противозаконным, а доводы о том, что публикация в телеграм-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, подчеркнула адвокат. Публикации Надежды Кеворковой о событиях в Нальчике в 2005 году касались пыток, которым подвергались задержанные, и раздражали силовиков, при этом террор "она не поддерживала ни в какой форме", заявил бывший супруг Кеворковой, журналист Максим Шевченко.

Защита добилась приобщения к делу высказываний президента России и главы МИД о возможности выстраивания отношений с правительством "Талибана"* и исключением движения из списка запрещенных в России, сообщила 18 июня адвокат.

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* движение "Талибан" признано террористическим, его деятельность запрещена в России.

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