Суд оставил Надежду Кеворкову под арестом

26 июня 2024, 15:19

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Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу защиты на арест журналистки Надежды Кеворковой, сообщила пресс-служба суда.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая Басманный суд Москвы арестовал на два месяца 65-летнюю журналистку Надежду Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма. Кеворкова во время допроса в Следственном комитете отказалась признать вину. 18 июня Басманный суд Москвы продлил ей срок ареста до 6 августа. Защита добилась приобщения к делу Надежды Кеворковой, обвиняемой в оправдании терроризма, высказываний президента России и главы МИД о возможности выстраивания отношений с правительством "Талибана"* и исключением движения из списка запрещенных в России, сообщила адвокат. Продление ареста журналистке будет обжаловано.

Текст Орхана Джемаля, публикация которого стала поводом для обвинения Кеворковой, ранее не был признан противозаконным. Доводы о том, что публикация в телеграм-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, подчеркнула адвокат. Публикации Надежды Кеворковой о событиях в Нальчике в 2005 году касались пыток, которым подвергались задержанные, и раздражали силовиков, при этом террор "она не поддерживала ни в какой форме", заявил бывший супруг Кеворковой, журналист Максим Шевченко.

Мосгорсуд признал законным заключение под стражу журналистки и писательницы Надежды Кеворковой , обвиняемой в оправдании терроризма, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Басманного районного суда города Москвы, в соответствии с которым в отношении Кеворковой избрана мера пресечения в виде заключении под стражу. Апелляционная инстанция оставила без удовлетворения жалобы защитников, постановление об избрании меры пресечения без изменения, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Напомним, Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за публикации в ее телеграм-канале. Поводом стали репост текста от 2010 года журналиста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан". Как следует из публикации от 23 сентября 2018 года, Кеворкова в своем Telegram-канале полностью перепечатала текст Орхана Джемаля, от себя добавив лишь одну фразу: "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова". В своей статье Орхан Джемаль рассказывал о знакомстве с Анзором Астемировым и о просчетах властей, которые привели к недовольству мусульман.

13 октября 2005 года произошло вооруженное нападение на Нальчик, участнику которого, Анзору Астемирову, посвящена статья Джемаля от 2010 года. В нападении, по данным следствия, приняли участие по меньшей мере 250 боевиков. В результате погибли 35 силовиков и 15 гражданских лиц, 129 силовиков и 66 гражданских были ранены. В ходе боев в городе были убиты 95 боевиков, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

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* движение "Талибан" признано террористическим, его деятельность запрещена в России.

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