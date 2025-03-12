Приговор Надежде Кеворковой удовлетворил защиту

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Защита не будет обжаловать приговор журналистке Надежде Кеворковой, так как в реалиях России считает его мягким. Родные журналистки выразили надежду, что и гособвинение не станет подавать апелляцию.

Как писал "Кавказский узел", суд в Москве признал сегодня журналистку Надежду Кеворкову виновной в оправдании терроризма и приговорил к 600 тысячам штрафа. Она была освобождена из-под стражи. 10 марта Надежда Кеворкова на заседании суда отказалась признать вину в оправдании терроризма.Прокурор предложил признать журналистку Надежду Кеворкову виновной в оправдании терроризма по обоим эпизодам и приговорить к шести годам колонии и штрафу. Кеворкова в последнем слове подчеркнула, что Орхан Джемаль, перепост публикации которого вменяется ей в вину, считал мятеж в Нальчике ошибкой, а риски для журналистов в России сильно выросли за последние годы.

Кеворкова обвинялась в оправдании терроризма за публикации в ее телеграм-канале. Поводом стали репост текста от 2010 года журналиста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"*. Как следует из публикации от 23 сентября 2018 года, Кеворкова в своем Telegram-канале полностью перепечатала текст Орхана Джемаля, от себя добавив лишь одну фразу: "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова". В своей статье Орхан Джемаль рассказывал о знакомстве с Анзором Астемировым и о просчетах властей, которые привели к недовольству мусульман.

Судья Второго Западного окружного военного суда Владимиров изумил практически всех присутствующих неожиданно мягким приговором журналистке Надежде Кеворковой. Приговор был встречен аплодисментами и возгласами радости, публика проводила судью криками "Браво", сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.

В наших условиях это фактически оправдание

Адвокат Калой Ахильгов заявил, что этот приговор они обжаловать не будут. "Мы довольны приговором. В наших условиях это фактически оправдание. Думаю, наши аргументы тоже повлияли на решение. Если же прокуратура подаст протест, то мы продолжим быть на стороне Надежды Кеворковой ", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"в после заседания.

Своей радостью поделилась дочь Кеворковой София Ведюшкина. "Это было неожиданно. Мы очень рады. И мы надеемся, что этот приговор станет началом новой практики в судах по подобным делам", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Отчим Кеворковой Игорь Адамович выразил осторожный оптимизм приговором. "Я, может, и надеялся, но не верил в возможность такого мягкого приговора. Посмотрим, как поведет себя прокурор", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Надежда Кеворкова вышла из суда со стороны арестантского помещения, где ее встретили родные и близкие.

"Первым делом я хочу в душ. А потом дочитать те книги, которые не дочитала", - сказала она в ответ на вопрос корреспондента "Кавказского узла", чем она планирует заниматься.

По её словам, она не ожидала такого решения. "Вообще из тюрьмы люди готовы босиком уйти, лишь бы уйти", - сказала Кеворкова, отвечая на вопрос в ответ на вопрос, остались у нее вещи СИЗО.

Защита привела доводы против признания Кеворковой виновной

В ходе заседания адвокат Кеворковой Калой Ахильгов хотел донести до суда мысль о том, что наличие организации в списке террористических организаций и её действия — это не равно самим террористическим действиям.

Разве поддержание МИД РФ отношений с Талибаном*, торговля с ним не может таким же образом формально попасть под оправдание и финансирование террористической организации?

"То есть это разные вещи и сущность у них разные, и оценка тоже должна быть равна. Да, формально, как мы уже сказали, это можно именно так оценить. Но оправдывая вот действия по освобождению пленных, во-первых, в самих этих действиях нет ничего террористического. Во-вторых, оправдывая эти действия, нельзя говорить о том, что это является оправданием действий и идеологии насилия и воздействия на принятие решений органов власти.Тем более, в нашей стране, не было ни одного террористического акта, совершенного Талибаном*. Я это веду к тому, что в публикации этой хоть и есть формальные признаки оправдания терроризма, но абсолютно отсутствует общественная опасность, о которой также говорится в уголовном процессе. Помимо этого, разве поддержание МИД РФ отношений с Талибаном*, торговля с ним не может таким же образом формально попасть под оправдание и финансирование террористической организации?" - заявил он, выступая в суде.

По тексту Орхана Джемаля, по мнению адвоката, вообще казуистическая ситуация с юридической точки зрения.

"Мы, как эксперты, понимаем, что есть позиция Верховного Суда, которая допускает привлечение к уголовной ответственности даже за текст, который ранее не был признан экстремистским. Но могли ли знать об этом не специалисты, не юристы? Многие юристы об этом даже не могут сказать, потому что не знают. И вот эта ситуация, когда человек публикует ранее опубликованный пост у себя, и только после этого его привлекают к уголовной ответственности за оправдание терроризма, она как минимум лишает человека возможности защищаться", - сказал Ахильгов.

Другой адвокат Кеворковой Полина Александрова заявила, что в случае с текстом Орхана Джемаля, "авторства он не Надежды Витальевны, а это репост материала, причем без какого-либо комментария". "Исходя из фактических обстоятельств дела, которые подтверждаются материалами дела, Надежда Витальевна сделала репост уже размещенного текста, без личных комментариев, о чем она говорила и в своих показаниях. Это свидетельствует о пассивном характере распространения информации", - сказала она.

Кеворкова и ее адвокаты указали также, что формально ни Астемиров, ни Мукожев, упоминаемые в перепечатанном тексте Орхана Джемаля, не были признаны судом террористами, так как погибли за несколько лет до вынесения приговора по нальчикскому делу.

Кеворкова объяснила обстоятельства размещения вменяемых ей в вину постов

Кеворкова в последнем слове также указала, что "несмотря на запрет организации правительство России тесно сотрудничает с новым талибским правительством Афганистана, о чем не раз заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров", - сказала Кеворкова.

Журналистка детально остановилась на обстоятельствах, при которых она написала пост.

"Это в первую очередь их неожиданная победа, спешный уход американских войск из Афганистана, освобождение из тюрем противников режима", - пояснила Кеворкова.

Что касается выражения "талибы*-красавчики", которое она употребила в своем посте, то оно, по ее словам, имело ироничный характер. "Кто видел фотографии с этим людьми, тот понимает, что красавчики - это ирония. Они никогда не улыбаются на фотографиях. Это очень маскулинные, суровые, абсолютно не улыбчивые люди. Кроме, разве что одной фотографии с улыбающимся талибом* с мороженым в руках, который условно подходит под одобрительное слово красавчик", - продолжила Кеворкова.

Говоря о перепосте текста Орхана Джемаля она особо отметила, что произошло это спустя меся после гибели и не было никаких указаний, что этот текст кем-то признан экстремистским.

"Этот перепост я сделала вместе с перепостом многих других публикаций Орхана, для того,чтобы его наследие не потерялось. У меня не было какого -то умысла на оправдание террористической деятельности.не было какого-то плана. Я просто нашла заметку, которую не читала и решила ее запостить. Я считала и считаю Орхана экспертом по Кавказу. Он не раз высказывался при жизни об это истории с мятежом в Нальчике 13 октября 2005г. Он делал сообщение в том числе в Общественной палате КБР, где было руководство республики, включая <Арсена> Канокова (глава Кабардино-Балкарии в 2012-2013 годах, позднее - сенатор РФ - прим. "Кавказского узла")", - сказала Кеворкова.

Напомним, текст Орхана Джемаля не был признан противозаконным, а доводы о том, что публикация в телеграм-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, заявила ранее защита. Публикации Надежды Кеворковой о событиях в Нальчике касались пыток, которым подвергались задержанные, и раздражали силовиков, при этом террор "она не поддерживала ни в какой форме", заявил бывший супруг Кеворковой, журналист Максим Шевченко.

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* движение "Талибан" признано террористическим, его деятельность запрещена в России.

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