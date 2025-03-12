Суд назначил штраф Надежде Кеворковой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве признал журналистку Надежду Кеворкову виновной в оправдании терроризма и приговорил ее к выплате штрафа в 600 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта Надежда Кеворкова на заседании суда отказалась признать вину в оправдании терроризма. Родственники и коллеги журналистки, допрошенные в качестве свидетелей обвинения, в своих показаниях охарактеризовали ее как миролюбивого и отзывчивого человека. Сегодня прокурор предложил признать журналистку Надежду Кеворкову виновной в оправдании терроризма по обеим эпизодам и приговорить к шести годам колонии и штрафу. Кеворкова в последнем слове подчеркнула, что Орхан Джемаль, перепост публикации которого вменяется ей в вину, считал мятеж в Нальчике ошибкой, а риски для журналистов в России сильно выросли за последние годы.

Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за публикации в ее телеграм-канале. Поводом стали репост текста от 2010 года журналиста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"*. Как следует из публикации от 23 сентября 2018 года, Кеворкова в своем Telegram-канале полностью перепечатала текст Орхана Джемаля, от себя добавив лишь одну фразу: "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова". В своей статье Орхан Джемаль рассказывал о знакомстве с Анзором Астемировым и о просчетах властей, которые привели к недовольству мусульман.

Надежду Кеворкову освободили в зале суда. Ее признали виновной по обеим эпизодам оправдания терроризма и приговорили к штрафу в 600 тысяч рублей. Собравшиеся в зале суда встретили решение овацией, передал корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.

Напомним, текст Орхана Джемаля не был признан противозаконным, а доводы о том, что публикация в телеграм-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, заявила ранее защита. Публикации Надежды Кеворковой о событиях в Нальчике касались пыток, которым подвергались задержанные, и раздражали силовиков, при этом террор "она не поддерживала ни в какой форме", заявил бывший супруг Кеворковой, журналист Максим Шевченко.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* движение "Талибан" признано террористическим, его деятельность запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.