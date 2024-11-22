Суд проигнорировал доводы защиты Кеворковой

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Защита настаивала на необходимости смягчить меру пресечения журналистке Надежде Кеворковой, так как следствие завершено и она не может оказать влияние на его ход, но суд оставил доводы адвокатов без внимания.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября Басманный суд Москвы до 6 декабря продлил срок ареста журналистки Надежды Кеворковой до 6 декабря. Адвокат заявил, что следователи убедили суд продлить срок ареста, хотя в этом нет необходимости. Надежда Кеворкова с 7 мая находится под стражей по обвинению в оправдании терроризма. Уголовное дело Надежды Кеворковой направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщил ее адвокат Калой Альхигов. Сегодня Басманный суд Москвы оставил Кеворкову под стражей до 5 января.

"Мама встретит новый год в СИЗО. Она не любила никогда праздновать Новый год. Но не до такой степени", - прокомментировал продление ареста её сын Василий Полонский.

Судья оставил без внимания доводы защиты о ненужности дальнейшего содержания под стражей, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Альбина Павлова. "Следствие завершено. Никакого воздействия на его ход Надежда не может оказать. И необходимости изоляции её нет", - сказала она.

Адвокат сообщила также, что это решение, как и другие защита будет обжаловать. "Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. По закону на это даётся месяц. Скорее всего, до нового года все решится", - пояснила Павлова.

Она отметила, что у Кеворковой жалоб нет. "Она вообще не жалуется. Но чувствует себя нормально. Письма приходят. Книги можно передавать в посылках", - сказала Павлова.

Василий Полонский также сообщил, что мать Надежды и её дочь 23 октября смогли побывать на свидании в СИЗО. "Всё хорошо. Она не жалуется. Настроение бодрое и даже очень", - отметил Полонский.

Напомним, что Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за две публикации в ее телеграм-канале: репост текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"*. Как следует из публикации от 23 сентября 2018 года, Кеворкова в своем телеграм-канале полностью перепечатала текст Орхана Джемаля, от себя добавив лишь одну фразу: "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова". В своей статье Орхан Джемаль рассказывал о знакомстве с Анзором Астемировым и о просчетах властей, которые привели к недовольству мусульман.

Текст Джемаля не был признан противозаконным, а доводы о том, что публикация в телеграм-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, заявила ранее защита. Публикации Надежды Кеворковой о событиях в Нальчике в 2005 году касались пыток, которым подвергались задержанные, и раздражали силовиков, при этом террор "она не поддерживала ни в какой форме", заявил бывший супруг Кеворковой, журналист Максим Шевченко.

13 октября 2005 года произошло вооруженное нападение на Нальчик, участнику которого, Анзору Астемирову, посвящена статья Орхана Джемаля от 2010 года. В нападении, по данным следствия, приняли участие по меньшей мере 250 боевиков. В результате погибли 35 силовиков и 15 гражданских лиц, были убиты 95 боевиков, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

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* движение "Талибан" признано террористическим, его деятельность запрещена в России.

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