13 мая 2024, 15:55

Кеворкова включена в список террористов и экстремистов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов журналистку Надежду Кеворкову, арестованную по обвинению в оправдании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая Басманный суд Москвы арестовал на два месяца 65-летнюю журналистку Надежду Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма. Кеворкова во время допроса в Следственном комитете отказалась признать вину.

Текст Орхана Джемаля, публикация которого стала поводом для обвинения Кеворковой, ранее не был признан противозаконным. Доводы о том, что публикация в телеграм-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, подчеркнула адвокат. Публикации Надежды Кеворковой о событиях в Нальчике в 2005 году касались пыток, которым подвергались задержанные, и раздражали силовиков, при этом террор "она не поддерживала ни в какой форме", заявил бывший супруг Кеворковой, журналист Максим Шевченко.

Росфинмониторинг включил Надежду Кеворкову в перечень террористов и экстремистов, сообщает сегодня ТАСС.

Согласно информации на сайте ведомства, Надежда Кеворкова включена в "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" под № 6450.

Напомним, Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за публикации в ее телеграм-канале. Поводом стали репост текста от 2010 года журналиста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"*. Как следует из публикации от 23 сентября 2018 года, Кеворкова в своем Telegram-канале полностью перепечатала текст Орхана Джемаля, от себя добавив лишь одну фразу: "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова". В своей статье Орхан Джемаль рассказывал о знакомстве с Анзором Астемировым и о просчетах властей, которые привели к недовольству мусульман.

13 октября 2005 года произошло вооруженное нападение на Нальчик, участнику которого, Анзору Астемирову, посвящена статья Джемаля от 2010 года. В нападении, по данным следствия, приняли участие по меньшей мере 250 боевиков. В результате погибли 35 силовиков и 15 гражданских лиц, 129 силовиков и 66 гражданских были ранены. В ходе боев в городе были убиты 95 боевиков, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

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Примечание:

"Правозащитники поспорили с властями об убийстве нальчанина силовиками", "ЕСПЧ назначил жителю Чечни компенсацию за ранение во время КТО", "Следком сообщил подробности перестрелки в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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