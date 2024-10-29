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02:26, 29 октября 2024

Адвокат заявил о нарушении права на защиту Надежды Кеворковой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие сократило с пяти дней до двух срок ознакомления с материалами дела Надежды Кеворковой, сообщил адвокат журналистки Калой Ахильгов.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналистки Надежды Кеворковой до 6 декабря. Адвокат заявил, что следователи убедили суд продлить срок ареста, хотя в этом нет необходимости.

Надежда Кеворкова с 7 мая находится под стражей по обвинению в оправдании терроризма. 12 октября защита сообщила, что следствие завершено.

Адвокат Калой Ахильгов сообщил 28 октября в своем телеграм-канале, что 25 октября помощник следователя по делу Надежды Кеворковой дал ему уведомление о датах ознакомления с материалами дела. Из уведомления следовало, что адвоката пригласили ознакомиться с ними с 28 октября по 1 ноября.

Через некоторое время, по его словам, пришло сообщение от самого следователя, которая уведомила адвоката "о судебном заседании об ограничении со сроками ознакомления с делом, которое назначено на 29 октября". "Вот так: уведомляем об ознакомлении до 1 ноября, а ограничиваем уже 29 октября", - отметил Ахильгов.

По словам адвоката, "исполнения следователя" связаны с тем, что он отказался подписывать график ознакомления с материалами. "Дело в том, что никогда его не подписываю, поскольку это не процессуальный документ, придуманный следствием для того, чтобы отчитываться о сроках ознакомления. При этом я заранее предупреждаю следователей о том, что не буду подписывать такой график", - написал Ахильгов.

Он также отметил, что с такими ограничениями справится. "Но ограничивать Надежду в ознакомлении с материалами - безусловное нарушение права на защиту", - добавил адвокат.

Напомним, что Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за две публикации в ее телеграм-канале: репост текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"*. Как следует из публикации от 23 сентября 2018 года, Кеворкова в своем телеграм-канале полностью перепечатала текст Орхана Джемаля, от себя добавив лишь одну фразу: "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова". В своей статье Орхан Джемаль рассказывал о знакомстве с Анзором Астемировым и о просчетах властей, которые привели к недовольству мусульман.

Текст Джемаля не был признан противозаконным, а доводы о том, что публикация в телеграм-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, заявила ранее защита. Публикации Надежды Кеворковой о событиях в Нальчике в 2005 году касались пыток, которым подвергались задержанные, и раздражали силовиков, при этом террор "она не поддерживала ни в какой форме", заявил бывший супруг Кеворковой, журналист Максим Шевченко.

13 октября 2005 года произошло вооруженное нападение на Нальчик, участнику которого, Анзору Астемирову, посвящена статья Орхана Джемаля от 2010 года. В нападении, по данным следствия, приняли участие по меньшей мере 250 боевиков. В результате погибли 35 силовиков и 15 гражданских лиц, были убиты 95 боевиков, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

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* движение "Талибан" признано террористическим, его деятельность запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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