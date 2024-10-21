Продлен арест журналистки Кеворковой

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Суд в Москве продлил срок ареста журналистки Надежды Кеворковой, обвиняемой в оправдании терроризма из-за двух публикаций в телеграм-канале.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая суд в Москве постановил заключить под стражу 65-летнюю журналистку Надежду Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма. Кеворкова не признала вину. Срок ее ареста неоднократно продлевался, в последний раз это произошло 3 октября. В тот день суд продлил арест журналистки до 4 ноября.

Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за две публикации в ее телеграм-канале: репост текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"*. Как следует из публикации от 23 сентября 2018 года, Кеворкова в своем телеграм-канале полностью перепечатала текст Орхана Джемаля, от себя добавив лишь одну фразу: "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова". В своей статье Орхан Джемаль рассказывал о знакомстве с Анзором Астемировым и о просчетах властей, которые привели к недовольству мусульман.

Басманный суд Москвы сегодня продлил срок содержания под стражей Надежды Кеворковой до 6 декабря. Доводы защиты о нецелесообразности продления не были учтены. Родственники и друзья Кеворковой поздравили ее с днём рождения, хотя не все смогли разместиться в зале суда, передал корреспондент "Кавказского узла".

О прошедшем заседании сообщил в своем телеграм-канале и сын Кеворковой Василий Полонский. Он отметил, что обвинение просило продлить срок ареста до 6 декабря. "Предсказуемо продлили, зато все повидались", - написал Полонский.

Напомним, 12 октября защита сообщила, что завершено следствие по делу Надежды Кеворковой, ей предъявлено обвинение в окончательной редакции. Итоговая версия следствия не отличается от первоначальной: журналистке инкриминируются две публикации в телеграм-канале – пост про талибов* и репост заметки Орхана Джемаля.

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