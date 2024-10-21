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19:50, 21 октября 2024

Защита раскритиковала продление ареста Кеворковой

Надежда Кеворкова в суде. 21 октября 2024 г. Фото корреспондента "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи убедили суд продлить срок ареста журналистки Надежды Кеворковой, хотя в этом нет необходимости, заявила адвокат. Друзья журналистки рассказали, что сочли необходимым прийти в суд и поддержать ее в день рождения.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналистки Надежды Кеворковой до 6 декабря. Пришедшие в здание суда родственники и друзья журналистки, которой сегодня исполнилось 66 лет, поздравили ее с днём рождения.

Надежда Кеворкова с 7 мая находится под стражей по обвинению в оправдании терроризма. 12 октября защита сообщила, что следствие завершено.

Басманный суд Москвы продлил срок ареста Надежды Кеворковой по просьбе следователя. Следователь обосновал свое ходатайство тем, что журналистка имеет влиятельных высокопоставленных друзей, и тем, что она сможет создать "искусственные доказательства своей невиновности", находясь на свободе. Что под этим подразумевается и кто такие высокопоставленные друзья Кеворковой, осталось, по мнению адвоката, невыясненным, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший в зале суда.

Прокурор лаконично поддержал следователя. Адвокат Альбина Павлова высказалась против продления ареста. Она отметила, что сегодня у Кеворковой день рождения, и попросила суд сделать подарок в виде перевода её под домашний арест.

"Тяжесть обвинения является безусловным доводом для содержания под стражей на начальной стадии расследования. Но следствие уже закончено 7 октября. Мы начали ознакомление [с материалами дела]. И на этой стадии нет никакой необходимости держать уважаемую взрослую женщину под стражей. Кроме того, следствие крайне неэффективно. В четырех с половиной томах дела есть только допросы свидетелей фактически защиты, одна экспертиза и допрос оперуполномоченного. Но следователь зачем-то просит вновь продлить время, хотя следствие уже завершилось", - сказала Павлова.

Защита будет обжаловать сегодняшнее решение о продлении ареста, сообщила адвокат корреспонденту "Кавказского узла". Она предположила, что в середине ноября следствие вновь подаст ходатайство о продлении ареста. "В декабре мы завершим ознакомление, а суд по существу дела будет уже в новом году", - считает Павлова.

Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за две публикации в ее телеграм-канале: репост текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"*. Как следует из публикации от 23 сентября 2018 года, Кеворкова в своем телеграм-канале полностью перепечатала текст Орхана Джемаля, от себя добавив лишь одну фразу: "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова". В своей статье Орхан Джемаль рассказывал о знакомстве с Анзором Астемировым и о просчетах властей, которые привели к недовольству мусульман.

Сама Надежда Кеворкова в зале суда улыбалась, активно приветствовала и благодарила пришедших к ней родственников и друзей. Мать и отец Кеворковой, а также другие родственники поздравили её с днём рождения. Мать журналистки надела импровизированный головной убор с надписью "С днём рождения".

В зале заседаний сегодня удалось побывать только близким родственникам Надежды Кеворковой, но друзья журналистки готовы вновь прийти, чтобы её поддержать.

Один из них – Ахмед, давний знакомый Надежды Кеворковой."Мы ещё в 90-е годы познакомились. Были в одном кругу с Орханом Джемалем. Перед её арестом у нас были напряжённые отношения. Но, несмотря ни на что, я пришел и буду приходить её поддержать", сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина, представившаяся Вероникой, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что знакома с Надеждой со школьной скамьи. "Мы с ней вместе в школе учились, были в одном археологическом кружке, затем вместе учились в университете на кафедре археологии. И я просто не могла не прийти, не поддержать её", - сказала она.

Очень много пишут её знакомые, в частности, её ученики

По словам родственницы Надежды Кеворковой, в СИЗО журналистка много читает, держится стойко, на здоровье не жалуется. "Мне сейчас приходят письма, в том числе от незнакомых людей. Но очень много пишут её знакомые, в частности, её ученики из школы "Радонеж", где она в своё время преподавала историю", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, текст Орхана Джемаля не был признан противозаконным, а доводы о том, что публикация в телеграм-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, заявила ранее защита. Публикации Надежды Кеворковой о событиях в Нальчике в 2005 году касались пыток, которым подвергались задержанные, и раздражали силовиков, при этом террор "она не поддерживала ни в какой форме", заявил бывший супруг Кеворковой, журналист Максим Шевченко.

13 октября 2005 года произошло вооруженное нападение на Нальчик, участнику которого, Анзору Астемирову, посвящена статья Орхана Джемаля от 2010 года. В нападении, по данным следствия, приняли участие по меньшей мере 250 боевиков. В результате погибли 35 силовиков и 15 гражданских лиц, были убиты 95 боевиков, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

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* движение "Талибан" признано террористическим, его деятельность запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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