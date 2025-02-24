Суд продлил арест Надежде Кеворковой
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Итогом первого заседания суда по делу журналистки Надежды Кеворковой, обвиняемой в оправдании терроризма, стало продление ей ареста до 24 мая. Суд проходит в закрытом режиме.
Как писал "Кавказский узел", дело журналистки Надежды Кеворковой об оправдании терроризма рассматривает Второй Западный окружной военный суд в Москве.
Первое заседание суда по делу Кеворковой прошло сегодня в закрытом режиме. На заседании рассматривался только вопрос о продлении журналистке меры пресечения, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Кеворковой Полина Александрова.
У Надежды Кеворковой нет жалоб на условия содержания или на проблемы с медицинской помощью, отметила адвокат.
Дело Кеворковой рассматривается военным судом из-за состава вменяемого ей преступления, объяснила Полина Александрова. "Всех обвиняемых по террористическим статьям судят военные суды" - сказала она.
Ранее защита добилась приобщения к делу Надежды Кеворковой высказываний президента России и главы МИД о возможности выстраивания отношений с правительством "Талибана"* и исключения движения из списка запрещенных в России.
Если "Талибан"* действительно исключат из списка запрещенных в России, это окажет существенное влияние и на дело Кеворковой, подчеркнула ее адвокат. "В этом случае отпадает второй эпизод обвинения. Но пока судьи говорят, что, поскольку организация не исключена из списка, обвинение остается", - добавила Полина Александрова.
Адвокат прокомментировала также заявление прокуратуры об обнаружении ошибки в деле Кеворковой. "Это была чисто техническая ошибка - было неправильно обозначено место преступления, на ход дела это влияния не оказало", - заключила она.
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* движение "Талибан" признано террористическим, его деятельность запрещена в России.
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источник: корреспондент "Кавказского узла"