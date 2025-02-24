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17:42, 24 февраля 2025

Суд продлил арест Надежде Кеворковой

Надежда Кеворкова. Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Итогом первого заседания суда по делу журналистки Надежды Кеворковой, обвиняемой в оправдании терроризма, стало продление ей ареста до 24 мая. Суд проходит в закрытом режиме.

Как писал "Кавказский узел",  дело журналистки Надежды Кеворковой об оправдании терроризма рассматривает Второй Западный окружной военный суд в Москве.

Надежда Кеворкова обвиняется в оправдании терроризма за две публикации в ее телеграм-канале. Это репост текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"*.

Первое заседание суда по делу Кеворковой прошло сегодня в закрытом режиме. На заседании рассматривался только вопрос о продлении журналистке меры пресечения, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Кеворковой Полина Александрова.

У Надежды Кеворковой нет жалоб на условия содержания или на проблемы с медицинской помощью, отметила адвокат.

Дело Кеворковой рассматривается военным судом из-за состава вменяемого ей преступления, объяснила Полина Александрова. "Всех обвиняемых по террористическим статьям судят военные суды" - сказала она.

Ранее защита добилась приобщения к делу Надежды Кеворковой высказываний президента России и главы МИД о возможности выстраивания отношений с правительством "Талибана"* и исключения движения из списка запрещенных в России.

Если "Талибан"* действительно исключат из списка запрещенных в России, это окажет существенное влияние и на дело Кеворковой, подчеркнула ее адвокат. "В этом случае отпадает второй эпизод обвинения. Но пока судьи говорят, что, поскольку организация не исключена из списка, обвинение остается", - добавила Полина Александрова.

Адвокат прокомментировала также заявление прокуратуры об обнаружении ошибки в деле Кеворковой. "Это была чисто техническая ошибка - было неправильно обозначено место преступления, на ход дела это влияния не оказало", - заключила она.

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* движение "Талибан" признано террористическим, его деятельность запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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