Надежда Кеворкова в зале суда. 7 мая 2024 г. Фото корреспондента "Кавказского узла"

07 мая 2024, 17:51

Группа поддержки встретила молчанием арест Кеворковой

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Поддержать журналистку Надежду Кеворкову в суд пришли ее родные и коллеги, несколько журналистов и правозащитников заявили о готовности поручиться за нее. Решение суда об аресте 65-летней журналистки собравшиеся встретили молчанием.

Как писал "Кавказский узел", журналистка Надежда Кеворкова во время допроса в Следственном комитете отказалась признать свою вину в оправдании терроризма. Басманный суд Москвы арестовал ее на два месяца, до 6 июля, по делу об оправдании ею терроризма

В зал суда поддержать Надежду Кеворкову пришли ее родные, близкие, коллеги. Среди них были журналист и политик Максим Шевченко, представители СМИ - "Новой газеты", "Медиазоны"*, "Известий" и других, сообщил корреспондент "Кавказского узла" из зала суда"
Судебный пристав до начала заседания предупредил близких Кеворковой о недопустимости аплодисментов и восклицаний в зале суда.
Поэтому решение судьи встречено молчанием.

На заседании по мере пресечения в отношении журналистки Надежды Кеворковой сторона защиты пыталась приобщить к делу высказывания российских политиков о террористическом сообществе, оправдание которого вменяется в вину Кеворковой,  и личные поручительства известных лиц, а также просила суд допросить бывшего мужа женщины, политика Максима Шевченко, сообщила сегодня  правозащитница, член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева

В приобщении высказываний о террористическом сообществе и допросе Шевченко суд отказал, но согласился добавить в дело поручительства от писателя Александра Проханова, начальствующего епископа Российского объединенного Союза христиан веры евангельской Сергея Ряховского, главного редактора православного журнала «Правмира» Анны Даниловой, юриста Екатерины Гордон, журналистки и члена СПЧ Евы Меркачевой и президента ассамблеи исламского бизнеса Марата Кабаева. Последний является отцом спортсменки Алины Кабаевой,  сообщила она в своем Telegram-канале.

Как следует из трансляции в телеграм-канале сына Кеворковой Василия Полонского, защита настаивала на том, что Кеворкова не может скрыться от следствия и покинуть пределы России, в частности у нее истек срок действия загранпаспорта.

Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за публикацию в ее телеграм-канале, которую она разместила в 2018 году. Речь идет о тексте убитого журналиста Орхана Джемаля. В 2010 году он опубликовал текст о нападении на Нальчик.

13 октября 2005 года произошло вооруженное нападение на Нальчик. В результате нападения по меньшей мере 250 боевиков погибли 35 силовиков и 15 гражданских лиц, 129 силовиков и 66 гражданских лиц были ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

Надежда Кеворкова ранее критически оценивала действия силовиков на Северном Кавказе в целом и в Кабардино-Балкарии, в частности. Так, в ночь со 2 на 3 июля 2021 года силовики заявили, что провели контртеррористическую операцию в Нальчике и Баксане, в результате которой были объявлены убитыми пятеро предполагаемых боевиков. Кеворкова сообщила, что одним из убитых является осужденный ранее по делу о нападении на Нальчик в 2005 году Хасанби Хупсиргенов. По ее данным, все пятеро – Хасанби Хупсиргенов, Анзор Баразов, Арсен Мендохов, Мамаз Чихрадзе и Хасан Шогенов – перед спецоперацией были похищены, а вся спецоперация была инсценировкой.

Российский журналист и военный репортер Орхан Джемаль был убит в Центральной Африке 30 июля 2018 года во время съемок документального фильма о частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Следствие назвало причиной убийства ограбление. Коллеги Джемаля, в том числе Надежда Кеворкова, раскритиковали эту версию. В частности, по мнению Кеворковой, у следствия была установка "ничего не расследовать".

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Автор: Наим Сулейманов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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