Группа поддержки встретила молчанием арест Кеворковой

07 мая 2024, 17:51

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Поддержать журналистку Надежду Кеворкову в суд пришли ее родные и коллеги, несколько журналистов и правозащитников заявили о готовности поручиться за нее. Решение суда об аресте 65-летней журналистки собравшиеся встретили молчанием.

Как писал "Кавказский узел", журналистка Надежда Кеворкова во время допроса в Следственном комитете отказалась признать свою вину в оправдании терроризма. Басманный суд Москвы арестовал ее на два месяца, до 6 июля, по делу об оправдании ею терроризма

В зал суда поддержать Надежду Кеворкову пришли ее родные, близкие, коллеги. Среди них были журналист и политик Максим Шевченко, представители СМИ - "Новой газеты", "Медиазоны"*, "Известий" и других, сообщил корреспондент "Кавказского узла" из зала суда"

Судебный пристав до начала заседания предупредил близких Кеворковой о недопустимости аплодисментов и восклицаний в зале суда.

Поэтому решение судьи встречено молчанием.

На заседании по мере пресечения в отношении журналистки Надежды Кеворковой сторона защиты пыталась приобщить к делу высказывания российских политиков о террористическом сообществе, оправдание которого вменяется в вину Кеворковой, и личные поручительства известных лиц, а также просила суд допросить бывшего мужа женщины, политика Максима Шевченко, сообщила сегодня правозащитница, член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева В приобщении высказываний о террористическом сообществе и допросе Шевченко суд отказал, но согласился добавить в дело поручительства от писателя Александра Проханова, начальствующего епископа Российского объединенного Союза христиан веры евангельской Сергея Ряховского, главного редактора православного журнала «Правмира» Анны Даниловой, юриста Екатерины Гордон, журналистки и члена СПЧ Евы Меркачевой и президента ассамблеи исламского бизнеса Марата Кабаева. Последний является отцом спортсменки Алины Кабаевой, сообщила она в своем Telegram-канале.

Как следует из трансляции в телеграм-канале сына Кеворковой Василия Полонского, защита настаивала на том, что Кеворкова не может скрыться от следствия и покинуть пределы России, в частности у нее истек срок действия загранпаспорта.